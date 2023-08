AVISO – Sponsionsfeier Bachelorlehrgang „Polizeiliche Führung“ mit Innenminister Karner

31. August 2023, 10 Uhr, FH Wr. Neustadt, mit Innenminister Gerhard Karner

Wien (OTS) - Das Innenministerium und die Fachhochschule Wiener Neustadt laden am 31. August 2023, 10 Uhr, zur Sponsionsfeier anlässlich des Abschlusses des Bachelorlehrgangs „Polizeiliche Führung“ des Jahrgangs 2020. Innenminister Gerhard Karner wird an der Sponsion teilnehmen und Worte an die Absolventinnen und Absolventen richten.

Wann: 31. August 2023, 10 Uhr

Wo: Fachhochschule Wiener Neustadt, Johannes Gutenberg-Straße 3, 2700 Wiener Neustadt

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at