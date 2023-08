ARBÖ: Ferienende für Millionen in Österreich und Teilen von Deutschland und der Niederlande sorgen für Staus am Wochenende

„Ironman 70.3“ sorgt für Straßensperren im Pinzgau in Salzburg

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende wird durch starken Rückreiseverkehr und kilometerlange Staus sowie Straßensperren geprägt, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Für Millionen Schülerinnen und Schüler im Burgenland, Niederösterreich und Wien sowie drei deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande gehen die Sommerferien zu Ende. Auch für ihre Leidensgenossinnen und -genossen in der Slowakei und der Tschechischen Republik heißt es ab Montag: Zurück in die Schule. Der „Ironman 70.3“ sorgt für Sperren rund um Zell am See.

Wie an den vorigen Wochenenden wird der Samstag wieder der Hauptreisetag mit den vermutlichen längsten Staus. Aber auch am Sonntag ist ein langer Geduldsfaden auf den Transitrouten ein guter Begleiter. Die längsten Verzögerungen sollten Autofahrer bei der Einreise nach Österreich vor dem Grenzübergang Karwankentunnel einplanen. In weiterer Folge wird es auch auf der Karawankenautobahn (A11) und der Tauernautobahn (A10) zwischen Flachau und Werfen sowie im Großraum Salzburg sowie vor der Grenze Walserberg auf der Westautobahn (A1) ab dem frühen Vormittag bis in den Nachmittag zu langen Staus und entsprechendem Zeitverlust kommen.

In Tirol werden die Staustrecken die Brennerautobahn (A13) und die Fernpassstrecke (B179). In der Steiermark und in Oberösterreich wird es auf der Pyhrnautobahn (A9) vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Übelbach und Gratkorn sowie St. Pankraz und Windischgarsten sowie vor dem Gleinalmtunnel am Samstag und auch am Sonntag zu erheblichen Wartezeiten kommen.

Im Osten des Landes wird es vor allem ab Sonntagnachmittag auf den Transitrouten zu Staus und langen Verzögerungen kommen. Die Spitzenreiter werden erfahrungsgemäß die Ostautobahn (A4), vor dem Baustellenbereich bei Bruck/Leitha und ab Schwechat, die Südautobahn (A2) ab Knoten Guntramsdorf und die Westautobahn (A1) ab dem Knoten Steinhäusl, jeweils in Richtung Wien. Der Grenzübergang Nickelsdorf/Hegyeshalom auf der A4 bzw. der ungarischen M1 wird in Richtung Österreich sowohl am Samstag als auch am Sonntag zum Nadelöhr, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl: „Ironman 70.3“ sorgt am Sonntag für Straßensperren

Am kommenden Sonntag, 03. September 2023, sorgt der „Ironman 70.3“ in bzw. rund um Zell am See für die Sperren einiger wichtiger Straßen. Vor allem im Zuge der Radstrecke, die von Zell am See über folgende Strecke B311 – Lend - L216 – Dienten – B164 – Maria Alm – Gemeindestraßen – Maishofen – B311 – Zellermoos – B168 nach Kaprun führt, kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Bereits am Freitag kommt es mutmaßlich zu Sperren im Ortsgebiet von Zell am See.

„Wir raten Verkehrsteilnehmern, die am Sonntag nicht unbedingt in die Region Zell am See/Kaprun bzw. die betroffenen Teile des Pinzgaus wollen oder müssen, den gegenständlichen Bereich zu meiden und großräumig zu umfahren‘“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

