Helga Krismer begeistert: „Mietpreisdeckel für Österreich wird Realität“

Grüne Klubobfrau sieht darin einen entscheidenden Schritt für leistbares Wohnen

St. Pölten (OTS) - Die Grüne Klubobfrau Helga Krismer zeigt sich erfreut über die heutige Einführung eines Mietpreisdeckels im Bund: „Endlich wird eine langjährige Forderung der Grünen umgesetzt. Leistbares Wohnen bleibt für uns von höchster Bedeutung und ist eine Priorität, für die wir in den vergangenen Monaten intensiv eingesetzt haben. Insbesondere in Niederösterreich haben wir dieses Anliegen durch verschiedene Landtagsanträge vorangetrieben, die allerdings von der ÖVP abgelehnt wurden. In der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es entscheidend, die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten und gleichzeitig Mechanismen zu schaffen, um die Inflation einzudämmen. Mietkosten sind für viele Menschen ein signifikanter Anteil der Fixausgaben. Wenn die Mieten steigen, erhöht sich der finanzielle Druck – vornehmlich auf junge Menschen, Familien und Pensionistinnen und Pensionisten. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, gegen die steigenden Wohnkosten vorzugehen. Die Kontrolle der Mietpreise hat zudem den positiven Nebeneffekt, die allgemeine Teuerung zu mildern.“

Die Grünen in Niederösterreich setzen sich schon seit Längerem intensiv für die Themen Wohnen und Bodenschutz ein, und haben mehrere Maßnahmen wie die Novelle zur Wohnbauförderung, eine Leerstandabgabe und eine Zweitwohnsitzabgabe in ihre Agenda aufgenommen.

„Das wirkungsvollste und effizienteste Mittel ist die Mietpreisbremse. Es ist erfreulich, dass die ÖVP auf Bundesebene nun zugestimmt hat, und wir dadurch die finanzielle Belastung für viele Menschen reduzieren können“, so Krismer abschließend.

