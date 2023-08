ORF-III-Wochenhighlights: „Erlebnis Bühne LIVE“ vom Festkonzert aus St. Pölten mit Tonkünstler Orchester & Ina Regen

Außerdem: „La forza del destino“ aus dem Musiktheater Linz, Schwerpunkt zum ersten Todestag der Queen – von 4. bis 10. September 2023

Wien (OTS) - „ORF-III-Sommer-Montag“ mit „Tafelrunde Open Air – Die besten Momente 2023“, „Alltagsgeschichte“, „Sommer(nach)gespräche“

Am 4. September präsentiert der „ORF-III-Sommer-Montag“ ab 20.15 Uhr das „Kabarett unter Sternen“ und „Die besten Momente 2023“ vom „Tafelrunde Open Air“. Danach porträtiert eine Folge von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ Stammkunden „Am Würstelstand" (21.35 Uhr). Anschließend an das „Sommergespräch“ in ORF 2 mit Parteichef Karl Nehammer (ÖVP) begrüßt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher zur finalen Ausgabe des ORF-III-Erfolgsformats „Sommer(nach)gespräche“ (22.30 Uhr) Josef Pühringer (ehem. Landeshauptmann Oberösterreich, ÖVP), Anna Thalhammer („profil“), Ida Metzger („Kronen Zeitung“), Holger Bonin (Direktor Institut für Höhere Studien) und Michael Pammesberger (Karikaturist).

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 6. September, zeigt „Heimat Österreich“ den „Almsommer im Ausseerland“ (20.15 Uhr). Danach geht es in „Landleben“ (21.05 Uhr) „Rund um den Zeller See“. Ab 21.55 Uhr begibt sich Marlies Raich in „Land der Berge“ ins „Gasteinertal“. Den Abend beschließt eine weitere „Land der Berge“-Ausgabe: „Der unheimliche Untersberg“ (22.45 Uhr).

Erlebnis Bühne LIVE: Tonkünstler Orchester & Ina Regen

Am Freitag, dem 8. September, wird mit einem fulminanten Festkonzert die Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes St. Pölten gefeiert, das ORF III in „Erlebnis Bühne LIVE“ (18.30 Uhr) überträgt. Den musikalischen Abend der Sonderklasse bestreiten on Stage das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich gemeinsam mit der beliebten Singer-Songwriterin Ina Regen, weiters Thomas Gansch, Nikolaus Habjan und das Duo Igudesman & Joo. Das einzigartige Crossover-Programm bietet eine Vielfalt an Kompositionen aus der Klassik und berühmten Titeln der Popmusik. Die musikalische Leitung wird Dirigent Richard Kaufman übernehmen.

Queen-Schwerpunkt anlässlich des ersten Todestags

Am 8. September jährt sich zum ersten Mal der Todestag von Queen Elizabeth II. ORF III würdigt den Anlass mit einem „zeit.geschichte“-Schwerpunkt am Samstag, dem 9. September. So steht im Hauptabend die neue Dokumentation „Königin Elisabeth II. – Ein Leben für England“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Danach vereint der Film „Die Royals erinnern sich an Prinz Philip“ (21.50 Uhr) alle prominenten Mitglieder des britischen Königshauses in ihrer Erinnerung an den 2021 verstorbenen Prinzgemahl der Queen und Vater des heutigen Königs Charles III. Den Abend beschließt eine Doku über ein weiteres beliebtes Mitglied der britischen Royals: „Queen Mum – Königin. Mutter. Legende.“ (22.55 Uhr).

„Erlebnis Bühne“-Kulturhighlight: „La forza del destino“ aus dem Musiktheater Linz

Am Sonntag, dem 10. September, präsentiert „Erlebnis Bühne“ im Hauptabend ein besonderes Kulturhighlight aus dem Musiktheater Linz:

die bereits im Frühjahr aufgezeichnete umjubelte Neuinszenierung von Giuseppe Verdis „La forza del destino“ – Die Macht des Schicksals“ (20.15 Uhr). Regiemeister Peter Konwitschny inszenierte das Werk als packendes Kammerspiel und reduzierte das ursprünglich dreistündige Werk auf rund 100 Minuten. Am Pult des Bruckner Orchester Linz steht Enrico Calesso. Es singen u. a. Michael Wagner, Erica Eloff, Adam Kim, Sung-Kyu Park und Manuela Leonhartsberger sowie der Chor des Landestheaters Linz.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at