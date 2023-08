Barbara Stöckl im Gespräch mit Hubert von Goisern und Heinz Nußbaumer

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 31. August um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Den Musiker Hubert von Goisern und den langjährigen Journalisten Heinz Nußbaumer verbindet eine enge Freundschaft. In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind die beiden am Donnerstag, dem 31. August 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Mein brüderlicher Freund“ sagt Hubert von Goisern über Heinz Nußbaumer. Der Musiker und der Journalist begegneten einander erst vor rund 20 Jahren: „Es ist ein ganz rares Geschenk, als erwachsener Mensch noch einen neuen richtigen Freund zu gewinnen“, sagt Heinz Nußbaumer, der am 16. Juli seinen 80. Geburtstag feierte. Mit dem zehn Jahre jüngeren Hubert von Goisern verbinden ihn die Spiritualität, die Leidenschaft für das Reisen und das Interesse für die Politik.

Heinz Nußbaumer begegnete als Journalist wie auch als Pressesprecher der Bundespräsidenten Kurt Waldheim und Thomas Klestil den Mächtigen auf der ganzen Welt und war Zeuge vieler zeithistorischer Ereignisse. Diese Erlebnisse seines Freundes interessieren den politisch engagierten Hubert von Goisern ganz besonders. Im Gespräch mit Barbara Stöckl sprechen die beiden aber auch über gemeinsame persönliche Erlebnisse – wie etwa eine abenteuerliche Kanufahrt auf der Traun. Ein inspirierendes Gespräch zweier großer Persönlichkeiten über das, was das Leben ausmacht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at