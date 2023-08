Ganz gelb und gleichzeitig ganz bunt: Taxi 40100 kooperiert mit Dragqueen Candy Licious

Candy Licious „unterrichtet“ angehende Taxilenker*innen zum Thema Diversität

Wien (OTS) - Dragqueens und Taxilenker*innen – wie passt das zusammen? „Alle Menschen haben Wertschätzung verdient, ganz gleich wer sie sind oder was sie sein möchten“, so Candy Licious, Dragqueen, Aktivistin, Model und Performer. Der Taxivermittler Taxi 40100 sieht das genauso. „Bei uns sind Taxilenker*innen aus über 20 Nationen tätig“, weiß Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Daher machen Candy Licious und Taxi 40100 nun gemeinsame Sache. „Es freut mich, dass ich für die Schulungsunterlagen der Taxischule von Taxi 40100 einen Beitrag zum Thema Diversität leisten kann“, so Candy Licious.

In Taxilenkerschulen werden üblicherweise Themen wie Ortskunde, Tarif, die Betriebsordnung, die Straßenverkehrsordnung, das Kraftfahrgesetz und Arbeitsrecht unterrichtet. „Themen wie Kommunikation, Deeskalationsstrategien und Diversität hingegen wurden bisher vernachlässigt. Nicht so bei Taxi 40100: Uns ist das Wohl unserer Fahrgäste und unserer Lenker*innen wichtig und daher erweitern wir unsere Schulungsunterlagen um die genannten Punkte“, so Hruza.

Derzeit werden die neuen Themengebiete in die Schulungsunterlagen eingearbeitet. Ab Spätherbst fließen die wichtigsten Eckpunkte zum Thema Kommunikation, Deeskalation und Diversität in den Unterricht der Taxischule von Taxi 40100 ein. Mehr Informationen zu den Taxilenkerkursen gibt es unter www.taxischule.at.

