„Vollgas“: „Am Schauplatz“-Reportage über den Versuch, Autoraser durch höhere Strafen einzubremsen

Am 31. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - 369 Menschen sind 2022 in Österreich im Straßenverkehr tödlich verunglückt – viele davon wurden Opfer von Raserei. Zu hohes Tempo gilt als die zweithäufigste Unfallursache nach Unaufmerksamkeit und Ablenkung. Schon seit September 2021 gibt es in Österreich verschärfte Anti-Raser-Gesetze, ab März 2024 tritt nun der zweite Teil in Kraft: Dann kann das Fahrzeug im Falle einer extremen Geschwindigkeitsübertretung beschlagnahmt und in weiterer Folge auch versteigert werden. Werden diese verschärften Maßnahmen greifen, um auch illegale Autorennen und Hochgeschwindigkeitsrasen auf öffentlichen Straßen in den Griff zu bekommen?

„Am Schauplatz“-Reporterin Gudrun Kampelmüller war schon 2021 mit der Polizei unterwegs und hat sich umgehört, jetzt hat sie erneut nachgefragt. Ihre Reportage „Vollgas“ beleuchtet am Donnerstag, dem 31. August 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 die Szene der „Tuner und Poser“, jener Autoliebhaber, die Tausende Euro ins Aufmotzen ihrer Fahrzeuge stecken. Tiefergelegt, hochpoliert und auffrisiert – bis zu 600 PS starke Autos, die im Straßenverkehr zur tödlichen Waffe werden können.

