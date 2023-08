Auftakt zum Wiener Kunstherbst: Stadt Wien verleiht Galerienpreise und Offspace-Preise

Fünf Galerien, fünf Offspaces werden im Vorfeld der Wiener Kunstmessen und des Galerienfestivals curated.by ausgezeichnet

Wien (OTS) - Kommende Woche verwandeln die Wiener Kunstmessen (Parallel Vienna, viennacontemporary) und das Galerienfestival curated by Wien wieder in einen internationalen Kunst-Hotspot. Im Vorfeld gibt es mit der Verleihung der renommierten Galerienpreise und Offspace-Preise der Stadt Wien für einige Kunsträume besonderen Grund zur Freude.

Wiens Galerien und unabhängige, oftmals von Künstler*innen betriebene, Offspaces bereichern die Stadt das ganze Jahr hindurch mit vielfältigen, experimentierfreudigen Ausstellungsprogrammen. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen künstlerischen Positionen sorgen sie für Diversität und Lebendigkeit in der Wiener Kunstszene. Ergänzend zu etablierten Museen und institutionellen Sammlungen sind sie niederschwellige Orte der Vernetzung und des künstlerischen Austausches. Vor allem für junge Künstler*innen sind die nicht kommerziell betriebenen Offspaces wichtig, um in der Wiener Kunstszene Fuß zu fassen und ihre Werke fernab des Mainstreams des Kunstmarkts präsentieren zu können.

„Galerien und Offspaces tragen in ihrer unglaublichen Diversität entscheidend zum Facettenreichtum des Wiener Kunststandorts bei und schaffen für Künstler*innen so wesentliche wie notwendige Orte zur lokalen wie internationalen Vernetzung. Wiens Galerien sind Drehscheiben für internationale Gegenwartskunst, für eine junge Generation oder bisher nicht hinreichend Wahrgenommenes; Offspaces stiften erste Präsentationsmöglichkeiten, neue Namen und unverbrauchte, experimentelle Ansätze“, lobt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler das konsequente Engagement der diesjährigen Preisträger*innen.

Mit der Auszeichnung werden insgesamt 10 Galerien und Offspaces für ihre kontinuierliche und qualitativ herausragende Arbeit gewürdigt. Die Preise sind mit je 4.000 Euro dotiert. Nominiert wurden die Preisträger*innen von einem unabhängigen Fachbeirat.

Galerienpreise 2023

Offspace-Preise 2023

