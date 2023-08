ASFINAG: Ferienende in zahlreichen Ländern sorgt für stärkste Rückreisewelle des Sommers

Sehr viel Verkehr in Richtung Norden zu erwarten; Hauptreiserouten als Hotspots

Wien (OTS) - Am Wochenende steht mit dem Ferienende in zahlreichen Ländern die wohl stärkste Rückreisewelle des Sommers vor der Tür. Neben dem Ferienende in Ostösterreich machen sich voraussichtlich auch die Urlaubenden aus Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen sowie aus den Niederlanden, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn voraussichtlich auf den Heimweg aus den Ferien.

Hohe Staugefahr besteht daher neben den Nord-Süd-Strecken wie der A 9 Pyhrn-, der A 10 Tauernautobahn sowie auf der A 12/A 13 über den Brenner auch auf der A 1 Westautobahn Richtung Deutschland und der A 2 Südautobahn Richtung Wien. Besonders im Großraum Wien ist ebenfalls mit Staus auf den Stadteinfahrten und der A 23 Südost-Tangente zu rechnen. Weiters werden auch die A 2 und die S 6 Semmering Schnellstraße stark frequentiert sein sowie die Verbindungen Richtung Bratislava und Tschechien.

Auf den Transitstrecken besteht die größte Staugefahr – neben den Grenzübergängen Karawankentunnel, Spielfeld und Nickelsdorf – auf der A 10 vor dem Katschbergtunnel und der Mautstelle St. Michael sowie der Tunnelkette Werfen bzw. auf der A 9 vor den Baustellenbereichen. Vor allem im Bereich der Baustelle Schartnerkogel sowie der Mautstelle Gleinalm ist Richtung Norden mit Verzögerungen zu rechnen. Auf der Tauernroute stehen zwar durchgehend zwei Fahrstreifen zu Verfügung, dennoch kann es auch hier vor den Baustellen im Liesertal und bei Eben zu Verzögerungen kommen.

Die Hotspots werden bereits für Donnerstag erwartet, der Hauptverkehr für das Wochenende und der erhöhte Rückreiseverkehr in Verbindung mit dem Schulbeginn.

