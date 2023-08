22. Bezirk: Wienerlied, Jazz und Blues mit „Seavas Koarl“

Bestellung von Zählkarten für Sonntag: Tel. 0677/630 19 868

Wien (OTS/RK) - Vier ausgezeichnete Instrumentalisten erinnern sich bei einem Konzert am Sonntag, 3. September, ab 19.00 Uhr, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) an ihre langjährige Freundschaft und an die melodiöse Zusammenarbeit mit dem Wiener Akkordeonisten Karl Hodina (1935 – 2017), der das Wienerlied erneuerte, den Blues integrierte und ein Herz für Jazz hatte. Dem All-Star-Quartett „Seavas Koarl“ gehören Bertl Mayer (Mundharmonika), Peter Havlicek (Kontragitarre), Martin Spitzer (Gitarre) plus Joschi Schneeberger (Bass) an, die an dem Abend musikalisch auf den Spuren ihres ehemaligen Weggefährten wandeln. Als Gast-Sänger verstärkt Wolfgang Linhart das Ensemble. Der Eintritt zum „Tribute“-Konzert ist frei. Spenden der Besucher*innen sind erwünscht. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Zählkarten-Bestellungen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Musik-Veranstaltungen aller Art gehen im „Kultur-Stadl Eßling“ über die Bühne. Für die Zusammenstellung des bunten Spielplans sorgt der ehrenamtliche Obmann der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“, Christian Langhammer. Erteilung von Auskünften zu den nächsten Konzerten: Telefon 0699/180 646 40. Informationen via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Karl Hodina (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Karl_Hodina

Bertl Mayer („Dream Makers“): www.thedreammakers.at/?page_id=41

Martin Spitzer (Musiker-Gilde): www.musikergilde.at/mitglied/Martin-Spitzer.htm

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at