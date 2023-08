ÖAMTC erwartet starkes Rückreise-Wochenende

Ferienende in Ostösterreich, Ironman Zell am See-Kaprun, Gartenbaumesse Tulln

Wien (OTS) - Der ÖAMTC erwartet am kommenden Wochenende auf den Hauptrouten wieder starken Reiseverkehr. Es enden die Ferien in Ostösterreich (Wien, Niederösterreich, Burgenland), drei deutschen Bundesländern, in Tschechien und der Slowakei. Auch viele Urlaubende aus West- und Südösterreich, und den beiden deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg werden die letzte Urlaubswoche nicht bis zuletzt auskosten, sondern sich auf die Heimreise begeben.

Hauptbelastet wird nach der Einschätzung der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auch an diesem Wochenende wieder die Achse Karawankentunnel - Villach - Salzburg - München sein. Staus sind hier auf der A11 vor dem Karawankentunnel, der Tauern Autobahn (A10) abschnittsweise im Bereich Flachau - Werfen und beim Autobahndreieck Salzburg und der West Autobahn (A1) vor dem Walserberg sowie in Bayern abschnittsweise auf der A8 zwischen Salzburg und München zu erwarten.

In Tirol wird die Fernpassstrecke zwischen dem Inntal und Füssen wieder überlastet sein. Staupunkte in der Steiermark sind speziell die Gegenverkehrsbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Gratkorn Nord – Übelbach, sowie die Mautstellen vor Bosruck- und Gleinalmtunnel auf der Pyhrn Autobahn (A9).

Der ÖAMTC rechnet durch das Ende der Ferien in Ostösterreich auch in Niederösterreich auf den Hauptverbindungen Richtung Wien wie West Autobahn (A1), Süd Autobahn (A2) und Ost Autobahn (A4) abschnittsweise mit Kolonnen und Verzögerungen. Wartezeiten wird es immer wieder am Grenzübergang Nickelsdorf (A4) bei der Einreise nach Österreich geben.

Ironman Zell am See-Kaprun

Am Sonntag, 03.09., sind wegen des Ironman Zell am See-Kaprun in der Region einige wichtige Straßen gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es vor allem auf der Radroute, Zell am See - B311 – Lend - L216 – Dienten – B164 – Maria Alm – Gemeindestrassen – Maishofen – B311 – Zellermoos – B168 – Kaprun. Von Osten her kann man kurzfristig nicht zum Großglockner und Felbertauern zufahren. In Zell am See selbst muss man schon ab Freitag mit lokalen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperren rechnen.

Gartenbaumesse Tulln

Vom 31. August bis zum 4. September 2023 findet am Messegelände in Tulln die Gartenbaumesse Tulln statt. Für alle die mit der Bahn anreisen gibt es einen kostenlosen Transfer vom Bahnhof Tullnerfeld und vom Bahnhof Tulln zur Messe Tulln und retour eingerichtet.

Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps

