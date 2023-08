Sekt and the City 2023 mit Kristina Sprenger und Sekt Austria

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal baten Sekt Austria-Botschafterin Kristina Sprenger und das Sekt Austria-Komitee zum exklusiven Get-together für erfolgreiche Frauen aus Kultur, Wirtschaft und Politik.

Rund 50 Business-Ladies trafen sich auf Initiative von Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger zum Netzwerken sowie zum Kennenlernen der drei Kategorien von Sekt Austria. Die Rooftop-Bar des Am Hof 8 – Private Members Clubs in Wien 1 bot dazu den stimmigen Rahmen. „ Es ist mir eine Freude, so viele erfolgreiche Frauen zusammenzubringen und auf diese Weise das Netzwerken zu fördern. Der Genuss von Sekt Austria bietet den perfekten Anlass dazu “, so Kristina Sprenger.

Bester Sekt Austria in der Trendfarbe Rosé von den Top-Herstellern Bründlmayer, Cobenzl, Gut Hardegg, Harkamp, Kattus, Langmann, Malat, Regele, Schlumberger, Szigeti, Taubenschuss und Zuschmann-Schöfmann stand bestens gekühlt zur Verkostung bereit. Zu den Damen und auch einigen Herren, die sich an diesem Abend auf die prickelnde Reise durch Österreich begaben, zählten unter anderem: Barbara Wussow (Schauspielerin), Bigi Fischer (Schauspielerin), Sylvia Haider (Schauspielerin), Maria Großbauer (Abg. z. NR & Sekt Austria-Botschafterin 2019), Niki Osl (miss lillys hats), Sandra Frauenberger (Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen), Mag. Alexandra Graski-Hoffmann (M.A.C. Hoffmann), Annemarie Foidl (Angerer Alm & Sommelier Union Austria), Katrin Roth (Rothfilm), Mag. Renate Altenhofer (Women Leadership Forum), Mag. Sandra Soravia-Lepuschitz (Leopold PR Werkstatt), Sylvia Marz-Wagner (SKYunlimited), Mag. Ulrike Hager (Österreich Wein Marketing), Aurore Jeudy (Sektkellerei Schlumberger), Else Zuschmann (Weingut Zuschmann-Schöfmann), Johannes Kattus (Sektkellerei Kattus und Am Hof 8 Private Members Club) und Christian Maurer (Weingut Regele).

Sekt Austria lautet die Bezeichnung für die Spitzenkategorie von österreichischem Sekt, welcher zu 100 Prozent aus Österreich kommt und von einer eigenen Verkosterkommission qualitativ geprüft wurde. Je Kategorie – Sekt Austria, Sekt Austria Reserve und Sekt Austria Große Reserve – unterscheiden sich die Produkte etwa durch die eingegrenzte Herkunft der Trauben (Bundesland, Gemeinde, Riede) oder die Reifezeit auf der Hefe.

„ Kristina Sprenger zeigt mit Sekt and the City, welch eine fantastische Netzwerkerin sie ist. Eine wunderbare Gelegenheit, in diesem Rahmen Sekt Austria mit seinen drei Kategorien vorzustellen “, freut sich Mag. Benedikt Zacherl, Vorsitzender des Österreichischen Sektkomitees und Geschäftsführer der Sektkellerei Schlumberger.

Die nächsten Highlights, um Sekt Austria kennenzulernen, bilden das Falstaff Schaumweinfestival und der Tag des Sekt Austria am 22. Oktober, den die Hersteller mit individuellen Programmen begehen (www.sektaustria.at).

