ÖAMTC: Defekter LKW mit Dieselaustritt auf Südost Tangente (A23) bei St. Marx

Über 10 km Stau im Frühverkehr

Wien (OTS) - Mittwochfrüh, gegen 6:00 Uhr, kam es aufgrund eines defekten LKW in Höhe St. Marx auf der Wiener Südost Tangente (A23) in Fahrtrichtung Kagran zu Dieselaustritt auf der Fahrbahn. Zwei Fahrstreifen mussten für die Reinigungsarbeiten gesperrt werden, was im Frühverkehr für einen Verkehrskollaps sorgte.

Der Stau reichte über zehn Kilometer bis auf die Süd Autobahn (A2) vor dem Knoten Vösendorf zurück. Verkehrsteilnehmer:innen mussten sich in Geduld üben, da es zu einem Zeitverlust von über einer Stunde kam.

SERVICE: alle Informationen zur Situation auf den Straßen finden Sie in Echtzeit im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner im Web unter www.oeamtc.at/routenplaner, ÖAMTC-APP (www.oeamtc.at/apps) oder als Übersicht unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at