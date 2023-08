Zu schön, um hier nicht zu arbeiten.

Höchst erfreuliche Bilanz im Thermen- & Vulkanland. Die erst kürzlich eingeführte Mitarbeiter-Card für Beschäftigte im Tourismus sprengt sämtliche Erwartungen.

Fürstenfeld (OTS) - Ende April erfolgte der Startschuss zu einem umfangreichen Employer-Branding Programm im Thermen- & Vulkanland. Die Erlebnisregion startete damit eine Wertschätzungsoffensive für Beschäftigte in den regionalen Tourismusbetrieben. Kernstück des Projekts ist die kostenlose Mitarbeiter-Card, die über die Plattform mitarbeitercard.at angefordert werden kann. Damit haben ihre Besitzer:innen zahlreiche Vorteile in- und außerhalb des Thermen- & Vulkanlandes – von kostenlosen Thermeneintritten, vergünstigten Konzert-Eintrittskarten bis hin zu Frisör- oder Einkaufsgutscheinen.

„Ziel im ersten Jahr war die Ausgabe von rund 1.000 Mitarbeiter-Cards. Dass nach rund drei Monaten schon doppelt so viele Karten an Beschäftigte überreicht werden konnten, ist sensationell“, zeigt sich Tourismusverband Geschäftsführer Christian Contola erfreut. Die Mitarbeiter-Card ist auch der Schlüssel zu Weiterbildungen, exklusiven Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten sowie einer regionalen Jobbörse. Die Bereitstellung relevanter News sowie Umfragen und Mitsprachemöglichkeiten werden in einem Forum derzeit umgesetzt.

„Wir machen Tourismus nicht nur für unsere Gäste aus nah und fern, sondern denken auch an die Menschen, die hier leben und arbeiten. Letztlich sind sie es, die unsere Region zu einem echten Sehnsuchtsland machen“, schwärmt die Vorsitzende Sonja Skalnik.

