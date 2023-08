FRÜHHERBSTFESTIVALS IN BERGAMO UND BRESCIA

Bergamo und Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Italienische Kulturhauptstadt 2023

Innovation und das Bewusstsein durch verschiedene künstlerische Sprachen zu fördern, um Kontexte zu schaffen, die sich stärker auf die Jugend konzentrieren: Das ist genau das Ziel der Bergamo-Brescia-Festivals 2023, die für jedermann in den kommenden Monaten geöffnet sind.

In einer vom Klimawandel geprägten Zeit lädt das Landschaftsfestival dazu ein, über das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur nachzudenken, die Koexistenz von Menschheit, Architektur und Natur zu harmonisieren und einen Raum in einen Lebensraum zu verwandeln. Zum ersten Mal findet das Festival in Bergamo und Brescia (7. bis 24. September) mit Installationen und Seminaren internationaler Landschaftskünstler statt.

Biodiversität steht im Mittelpunkt von Una sola terra (22. bis 24. September), das internationale Wissenschaftler, Journalisten und Aktivisten für Workshops, Aufführungen und Reisen nach Brescia lockt. Für Librixia, die Buchmesse von Brescia, werden Treffen mit Schriftstellern und Wissenschaftskommunikatoren organisiert.

Zwei Tourneekonzerte werden aufgeführt: Bergamo Brescia - Città Degli Organi (Orgelstadt) (22. September bis 29. Oktober) zur Feier derOrgeltradition mit europäischen und US-amerikanischen Musikern im Rahmen des Internationalen Barockmusikfestival, Alchemie der Künste.Materiell und immateriell (23. September bis 30. Oktober) präsentiert Künstler, die in den Gebieten der Musik italienischer und internationaler Meister gearbeitet haben.

Kunst- und Technologiepräsenz bei den Zone Digitali (6. bis 8. Oktober) im Daste Veranstaltungsort von Bergamo: drei Tage mit Aufführungen, Installationen und Vorträgen, die die Experimentierfreudigkeit der zeitgenössischen Szene beleuchten.

Das Festival Le X Giornate (14. bis 23. September in Brescia) bietet einen multidisziplinären Ansatz für aktuelle Herausforderungen mit Konferenzen und Konzerten mit internationalen Autoren, die unterschiedliche Perspektiven zu aktuellen Veränderungen vertreten.

Nobelpreisträger und internationale Fachleute werden Bergamoscienza (29. September bis 15. Oktober), das sich der Wissenschaftskultur widmet, mit Konferenzen, Workshops und virtuellen Rundgängen beleben. Die Veranstaltung beginnt mit der Ausstellung „Svalvolati" im Palazzo della Libertà, die die Geschichte von Herzbehandlungen mit Multimediageräten erzählt.

Alle Veranstaltungen finden Sie unter bergamobrescia2023.it

Bei der Veranstaltung „Bergamo Brescia Italienische Kulturhauptstadt 2023" übernehmen Intesa Sanpaolo und A24 die Rolle der Hauptpartner mit Brembo als Systempartner und die Italienische Staatsbahn (Ferrovie dello Stato Italiane) und SACBO als Gebietspartner. Das Ministerium für Kultur und die Region Lombardei sind institutionelle Partner, zusammen mit der Fondazione Cariplo, der Fondazione della Comunità Bresciana und der Fondazione della Comunità Bergamasca. Die Sole 24 ore Group ist der Medienpartner.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2196559/1_Brescia_LeXGiornateFestival.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2196560/2_Bergamo_Landscape_Festival.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fruhherbstfestivals-in-bergamo-und-brescia-301912973.html

Rückfragen & Kontakt:

+39-347-0369222,

mpedrazzini @ webershandwickitalia.it