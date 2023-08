VP-Mahrer/Sverak ad Christian Deutsch: Einladung der Wiener Volkspartei zur konstruktiven Sacharbeit

Christian Deutsch kennt Sorgen und Nöte von Oppositionsparteien aus ehemaliger Funktion

Wien (OTS) - Positiv überrascht zeigt sich der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer angesichts der neuen Tätigkeit des früheren Bundesgeschäftsführers der SPÖ, Christian Deutsch. So soll dieser laut einem aktuellen Bericht der APA nun im Kabinett von Bürgermeister Ludwig tätig und für den Bereich Strategie und Projekte verantwortlich sein.



„Christian Deutsch war in seiner Tätigkeit als Bundesgeschäftsführer der SPÖ in der Oppositionsrolle und kennt deshalb auch die Aufgaben, Sorgen und Nöte einer Oppositionspartei. Das sollte er auch in seiner neuen Funktion als Mitarbeiter des Bürgermeisters entsprechend einfließen lassen“, so der Landesgeschäftsführer der Wiener Volkspartei Peter Sverak in einer ersten Stellungnahme.



Die Wiener Volkspartei erhoffe sich daher für die Zukunft nun eine konstruktive Zusammenarbeit. „Ich kenne Christian Deutsch schon lange persönlich und habe somit die Hoffnung und die Erwartung, dass nun auch eine konstruktive Sacharbeit gemeinsam mit der Opposition möglich ist – wir stehen dafür jedenfalls bereit und wünschen ihm für seine neue Tätigkeit alles Gute!“, so Mahrer abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at