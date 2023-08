TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Hoch spannend – Vorarlbergs Entwicklung in der Elektromobilität“

Am 3. September um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem Projekt „vlotte“ war Vorarlberg im Jahr 2008 die erste Modellregion für Elektromobilität in Österreich und eine der ersten in Europa. 15 Jahre später liegt das Ländle laut Statistik Austria bei den Neuzulassungen von Elektroautos im Jahr 2022 mit einem Anteil von 20 Prozent bundesweit an der Spitze. Was damals Zukunftsmusik war, ist heute im Alltag angekommen: Elektroautos, Elektroroller und Elektrofahrräder. Was hat Vorarlberg aus den Erfahrungen gelernt, wie ist die Entwicklung bei den Ladestationen, wie weit ist genügend grüner Strom für die E-Mobilität vorhanden und ist er auch leistbar in der Zukunft? Diesen Fragen geht der Film des ORF Vorarlberg auf den Grund.

Die TV-Dokumentation „Hoch spannend – Vorarlbergs Entwicklung in der Elektromobilität“ ist am 3. September 2023 um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung/Kamera: Aro-Film Redaktion: Angelika Simma-Wallinger Gesamtleitung: Markus Klement

