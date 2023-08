EuroSkills 2023: Diese jungen Spitzenfachkräfte kämpfen für Österreich um Gold

Österreich stellt bei der Berufseuropameisterschaft in Danzig (5. bis 9. 9.) Europas größtes Team – Alle Teilnehmer:innen im Einzelporträt

Wien (OTS) - Neun Bundesländer, ein Team, ein Ziel: Gold in Danzig holen! Von 5. bis 9. September finden in der polnischen Hafenstadt die achten Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2023 statt. Mit 44 Teilnehmer:innen stellt Österreich das größte Team in Polen. Zusätzlich werden drei heimische Vertreter auf österreichischem Boden ihre Bewerbe absolvieren.

Unsere Asse kämpfen in Polen in 38 Einzel- bzw. Teamberufen gegen 600 internationale „Young Professionals“ um Gold, Silber und Bronze. Die Berufs-EM wird am 5. September eröffnet, von 6. bis 8. September finden die Wettbewerbstage statt. Am 9. September (abends) werden die Medaillen im Rahmen der feierlichen „Closing Ceremony“ vergeben.

Die jungen Spitzenfachkräfte sind allesamt unter 25 Jahren, haben ihre Ausbildung abgeschlossen (ACHTUNG: keine Lehrlinge mehr!) und zählen zu den Besten in ihrem Beruf. Sie haben sich monatelang in hunderten Trainingsstunden mit Hilfe ihrer Expert:innen und in drei gemeinsamen, mehrtägigen Teamseminaren vorbereitet.

Wir stellen alle Teilnehmer:innen in Einzelporträts mit Zitaten und Fotos vor.

* Die Wettbewerbsberufe Glasbautechnik und Industrie 4.0 (Team) werden als eigenständige EM-Competitions in Österreich zeitgleich mit AustrianSkills 2023 in Wels (Industrie 4.0) bzw. Salzburg (Glasbautechnik) durchgeführt.

Über Skills Austria

SkillsAustria ist ein gemeinnütziger Verein der WKO und koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills). Deren Sieger:innen vertreten Österreich bei den internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills. SkillsAustria ist für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International (WSI) und entsendet seit 1961 regelmäßig Teilnehmer:innen zu den Berufswettbewerben.

2007 war die WKÖ auch bei der Gründung von WorldSkills Europe (WSE) dabei - seit 2008 finden alle zwei Jahre EuroSkills-Bewerbe statt.

Österreichs Verhältnis zu den Berufseuropameisterschaften ist eine absolute Erfolgsgeschichte: 251 Teilnehmer:innen konnten für Team Austria bei sieben Teilnahmen an EuroSkills bisher 129 Einzelmedaillen (56 Gold, 48 Silber, 25 Bronze) und 34 Medallions for Excellence (Diplome für ausgezeichnete Leistungen) erobern. (PWK269/HSP)

