Bundesschulsprecherin zieht bildungspolitische Bilanz über das Schuljahr 2022/23

Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer zieht in einer Pressekonferenz Bilanz über die bildungspolitischen Veränderungen und Errungenschaften im letzten Schuljahr

Wien (OTS) - Die 19-jährige Flora Schmudermayer aus dem Bezirk Tulln durfte im letzten Jahr Bildungspolitik wie keine andere Schüler:in erleben. Als oberste gesetzlich gewählte Vertreterin aller 1,1 Millionen Schüler:innen in Österreich war ihr letztes Schuljahr geprägt von Besuchen im Bildungsministerium, diversen Austauschen mit Politiker:innen und dem Ziel, Schule ein Stück besser zu machen. Nun zieht sie Bilanz!

Die Bundesschüler:innenvertretung 2022/23 kann auf ein Jahr voller großer Projekte und bildungspolitischer Innovationen zurückblicken. Das Projekt "Europas stärkste Schulklasse", bei dem gemeinsam mit dem Mental Coach Ali Mahlodji und 17.000 Schüler:innen neue Kräfte fürs Schuljahr gesammelt wurden, setzte den Grundstein für das kommende Jahr. Mit der Kampagne "Bildung ist auch dein Kaffee" setzte Schmudermayer sich zum Ziel, eine Utopie der Schule zu gestalten, die neue Horizonte für die österreichische Bildungslandschaft schaffen soll. Im Zuge der Kampagne wurden realistische, umsetzbare Ideen und Visionen in ganz Österreich gesammelt und in einem Ableitungskatalog veröffentlicht.

Der gesetzte Schwerpunkt Bildung International konnte auf internationalen Terminen in Deutschland und Luxemburg, einem "Europa4me"-Talk und als Teil des UNESCO-Jugendbeirates verwirklicht werden. Die Demokratie-, Wirtschafts- und Finanzbildung wurde durch die Präsentation der Lehrplanänderung in Primar- und Sekundarstufe 1 und einem eigenen Lehrgang "Demokratiebildung" in Zusammenarbeit mit der JKU Linz stark in den Fokus des letzten Jahres gerichtet. Auch eine Mitarbeit an der nationalen Finanzbildungsstrategie des Bundesministeriums für Finanzen war ein großer Bestandteil der Amtsperiode Schmudermayers.

Eines der größten Projekte des letzten Schuljahres war das österreichische Schüler:innenparlament, welches zum ersten Mal im neuen Nationalratssaal stattgefunden hat. Über 100 Schüler:innen aus ganz Österreich stimmten hier positiv über eine Bildung ohne Vorurteile, leistbare Internatspreise, Thematisierung von psychischen Erkrankungen und die Behandlung von Künstlicher Intelligenz im Unterricht ab. Im Zuge einer Tour bei den Bildungssprecher:innen der Parlamentsparteien konnten die Forderungen von Österreichs Schüler:innen auch gleich an die Entscheidungsträger:innen weitergegeben werden.

Neben großen Projekten durfte sich Schmudermayer über zahlreiche Begegnungen und Gespräche mit Persönlichkeiten im Jugend- und Schulbereich freuen. Herr Bundesminister Martin Polaschek, Bundesminister Martin Kocher, Staatssekretärin Claudia Plakolm und Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatten alle ein offenes Ohr für die Anliegen der Schüler:innen in Österreich.

"Ein Jahr Bundesschulsprecherin zu sein, verlangt einiges ab. Umso schöner ist es, zurückblicken zu können. Auf Projekte, Erfolge und schöne Momente. Vielen Dank an die Mitglieder der Bundesschüler:innenvertretung 2022/23, allen Projektpartnern, dem Bildungsminister Polaschek und allen Personen, die immer ein offenes Ohr für uns als Schüler:innen hatten. Es war mir eine Ehre, den 1,1 Millionen Schüler:innen ein Jahr lang meine Stimme leihen zu dürfen", so die amtierende Bundesschulsprecherin Schmudermayer.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

