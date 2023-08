SPÖ-Herr zum Babler-Modell: Große Erbschaften gerecht besteuern, Häuslbauer entlasten

Streichen der Grunderwerbssteuer entlastet Großteil der Familien, die Haus oder Wohnung erben

Wien (OTS/SK) - „Es darf nicht so bleiben, dass in Österreich das reichste 1 Prozent bald die Hälfte des Vermögens besitzt. Diese Vermögenskonzentration ist auch eine Folge des steuerfreien Erbens, das große Vermögen extrem begünstigt“, sagt SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr. „SPÖ-Chef Andreas Babler hat im gestrigen ORF-‚Sommergespräch‘ aufgezeigt, wie Politik für unsere Leute, für die große Mehrheit der Arbeitnehmer*inne, Familien, Pensionist*innen sein muss: Die große Mehrheit soll steuerlich entlastet werden, große Vermögen sollen endlich einen gerechten Beitrag leisten – auch beim Erben und Schenken. Deshalb: Erbschafts- und Schenkungssteuer ab 1 Mio. Euro und weg mit der Grunderwerbssteuer beim Erben und Schenken für Immobilien bis zu 1 Mio. Euro“, sagt Julia Herr. ****

EU-Kommission, Währungsfonds und OECD empfehlen Österreich seit langem höhere vermögensbezogene Steuern. Mit dem SPÖ-Modell zur Erbschaftssteuer, das Babler präsentiert hat, sind bis zu 98 Prozent der Erbschaften und Schenkungen in Zukunft steuerfrei. Zusätzlich soll die existierende „Häuslbauersteuer“ (Grunderwerbssteuer) gestrichen werden, die nämlich auf jedes Haus und jede Wohnung anfällt, die vererbt wird – unabhängig vom Wert. Bei einem Haus im Wert von 1 Mio. Euro sind das über 25.000 Euro an Grunderwerbssteuer, die nach dem SPÖ-Modell beim Erben wegfällt. Da Immobilien bis 1 Mio. Euro ohnehin auch von der Erbschaftssteuer befreit sind, ersparen sich die Erben in diesem Fall nach dem SPÖ-Modell einen deutlichen Betrag. Herr: „Wir wollen, dass die große Masse der Bevölkerung entlastet wird und die Reichen und Superreichen einen höheren Beitrag leisten. Jeder, der das ablehnt, macht Interessenspolitik für den Geldadel in Österreich.“ (Schluss) ah/lp

