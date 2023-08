KO Danninger: „Klimakleber kämpfen nicht für Klimaschutz, sondern gegen das System“

Laxe Strafen sind eine Einladung an Chaoten aus ganz Europa unsere Straßen als Protestplattformen zu nutzen

St. Pölten (OTS) - „Es ist unerträglich, dass die Klimachaoten jetzt bereits zum zweiten Mal hintereinander in Niederösterreich zugeschlagen haben und ihre Mitmenschen blockieren. Und dabei werden die Klimachaoten immer dreister: Gestern war es noch eine Straße in St. Pölten, heute ist es schon eine Autobahn. Womit haben die Menschen, die im Stau stehen, diese Schikanen einer radikalen Minderheit verdient? In der Mitte der Gesellschaft gibt es kein Verständnis für diese Art des Protestes, aber die Justizministerin hält ihre schützende Hand über die Chaoten. Die laxen Strafen sind eine Einladung an Chaoten aus ganz Europa unsere Straßen als Protestplattformen zu nutzen, während Klima-Protestierende in Großbritannien mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen müssen. Dabei zeigt sich immer mehr, die Klimakleber kämpfen nicht mehr nur für den Klimaschutz, sondern gegen unser ganzes System. Wir brauchen dringend strenge Strafen gegen die Klimakleber, damit Nachahmer abgeschreckt werden und der Rechtsstaat wieder ernst genommen wird“, so Klubobmann Jochen Danninger.

