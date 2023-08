FP-NÖ Blauer Montag: Landbauer: „Wir stehen für positive Veränderung“

Mehr als 700 Besucher beim traditionellen Blauen Montag am Wachauer Volksfest

St. Pölten (OTS) - „Der Zuspruch der Bevölkerung wird immer stärker“, freute sich FP-NÖ-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer über das bis auf den letzten Platz gefüllte Festzelt am Wachauer Volksfest. „Wir feiern hier ein Fest der Hoffnung, der Gerechtigkeit und der echten Normalität. Der große Andrang zeigt, dass die Menschen die Politik der Bundesregierung mehr als satthaben. Rekord-Teuerung, Rekord-Zuwanderung, Rekord-Insolvenzen und Rekord-Armut. Das ist die traurige ‚neue Normalität‘ von Schwarz-Grün“, so Landbauer.

„Die Freiheitlichen hingegen stehen für echte Normalität“, betonte Landbauer und übte harte Kritik am ÖVP-Bundeskanzler, der sich von den Grünen Öko-Kommunisten auf der Nase herumtanzen lasse. „Mit den Grünen regieren, das kann nicht normal sein. Das ist brutal abnormal!“, so Landbauer. Da können sich die linken Klima-Terroristen noch so oft auf der Straße festkleben und der Kanzler mit seinen Ministern an den Stühlen in den Ministerien. Wir Freiheitliche sind das Mittel der Wahl, um die einen von der Straße zu lösen und die anderen von ihren Sesseln“, so Landbauer.

Weiters kündigte der LH-Stellvertreter an, dass ab 1. September der zweite Teil der Coronawiedergutmachung starte. Schwerpunkt dabei würden Maßnahmen für Kinder und Jugendliche sein, die in der Lockdownzeit Lerndefizite und psychische Schäden durch den Corona-Wahnsinn erlitten hätten.

„Die positiven Veränderungen in Niederösterreich sind voll im Gange. Mit Udo Landbauer wird endlich Politik für die eigene Bevölkerung gemacht. Politiker müssen Diener des Volkes sein. Wir kämpfen gemeinsam gegen das abgehobene System“, betonte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

FPÖ-Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz betonte die Wichtigkeit von Naturschutz, denn Naturschutz sei Heimatschutz. „Was man kennt, das schätzt man und was man schätzt, das schützt man.“ Weiters unterstrich Rosenkranz, dass Zuzug von Arbeitskräften in unseren Arbeitsmarkt nur zu unseren Bedingungen und mit entsprechender Ausbildung möglich sein solle.

„Auch wenn einige Medien und besonders die linke Schickeria ganz verwundert darüber waren, dass wir jetzt umsetzen, was wir vor der Wahl gesagt haben, ist das unser Anspruch von Politik für das Volk und das wird auch immer unser Anspruch sein. Wir Freiheitliche sind die einzigen, die den Mut und den Willen haben, das Ruder herumzureißen“, so Landbauer.

