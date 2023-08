Bis zu 987.000 sahen achte Ausgabe der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Letzte Kandidatenfolge am 4. September um 20.15 Uhr in ORF 2 – Staffelfinale am 30. Oktober

Wien (OTS) - Zum vorletzten Mal in diesem Sommer stellte Nina Horowitz gestern (28. August 2023) sechs neue Singles auf Partnersuche vor: Bis zu 987.000 Seherinnen und Seher verfolgten die achte von insgesamt zehn Sendungen der 27. Staffel der erfolgreichen ORF-Kultreihe, durchschnittlich waren 954.000 Personen (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 37 Prozent in der Sehergruppe 12+ dabei. Damit erzielte das Format den zweitbesten Wert dieser Saison. Weiters wurde mit 26 Prozent erneut der höchste Markanteil seit 2018 in der jungen Zielgruppe E–29 erreicht. Bei E–49 waren es 20 Prozent.

Nächste Woche, am Montag, dem 4. September, um 20.15 Uhr, präsentiert ORF 2 die finale Kandidatenfolge der heurigen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison mit den letzten sechs von insgesamt 54 einsamen Herzen auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Lebensglück. Das große Staffelfinale mit der traditionellen Bilanz, die zeigt, wie es bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergangen ist, steht dann am Montag, dem 30. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen der aktuellen Staffel – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 13.30 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenfalls dort abrufbar ist die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

