Favoriten: „Sunshine und Moon“ im Waldmüller-Zentrum

Konzert am 3. Sept. (15 Euro), Reservierungen: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Beliebte Evergreens und Schlager hört das Publikum am Sonntag, 3. September, bei einem unterhaltsamen Musik-Abend im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Die vielseitigen Sänger und Entertainer Anita Horn und Michael Perfler erfreuen die Zuhörer*innen ab 18.00 Uhr mit dem Programm „Lady Sunshine und Mister Moon“. Das Mitsingen ist bei diesem stimmungsvollen Konzert ausdrücklich erwünscht. Horn und Perfler umrahmen ihre nostalgischen Gesänge mit charmanten Moderationen. Organisiert wird die Veranstaltung durch das Team des Vereins „Kultur 10“. Der Eintritt kostet 15 Euro („Musikbeitrag“). Die ehrenamtlich wirkende Programm-Managerin von „Kultur 10“, Roswitha Jarolim, nimmt unter der Rufnummer 0660/46 46 614 gerne Reservierungen an. Kontakt via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Anita Horn:

www.anitahorn.at/

www.anitahorn.at/ Sänger Michael Perfler:

www.perfler-arts.com/

www.perfler-arts.com/ Verein „Kultur 10“ (Waldmüller-Zentrum):

www.wien-favoriten.at

www.wien-favoriten.at Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at