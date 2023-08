AVISO – Einladung: Gedenkakt für polnische Zwangsarbeiter

Gedenkakt am renovierten Grab für polnische Zwangsarbeiter und Enthüllung einer Gedenktafel am Pfarrfriedhof Unteraspang am 31. August 2023, 12:30 Uhr

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Inneres und die Botschaft der Republik Polen laden zur feierlichen Enthüllung einer Gedenktafel für polnische Zwangsarbeiter am Vorplatz des Pfarrfriedhofs Unteraspang mit Kranzniederlegung ein. Das Gedenken an die beiden polnischen Kriegstoten erfolgt im Anschluss an der renovierten Grabstätte.

Während des Zweiten Weltkriegs bemächtigten sich die zwei polnischen Zwangsarbeiter Stanisław Krason und Ludwik Michalski eines deutschen Bombers vom Typ Junker JU 88A vom Militärflughafen Wiener Neustadt. Am 21. August 1943 setzten sich die beiden Männer ans Steuer der Maschine und starteten Richtung Sizilien, um in ein nicht vom Dritten Reich besetztes Gebiet zu gelangen. Leider konnten sie ihre Träume von der Freiheit nicht verwirklichen: Das Flugzeug stürzte ab und zerschellte in der Gegend von Neustift am Hartberg/Zöbern. Die sterblichen Überreste der beiden Polen wurden in einem anonymen Grab auf dem Friedhof in Unteraspang beigesetzt. Das Grab wurde 2023 vom österreichischen Innenministerium in Zusammenarbeit mit der Botschaft der Republik Polen in Österreich restauriert.





Wann: 31. August 2023, 12:30 Uhr

Ort: Friedhof der Pfarre Unteraspang, Pfarrplatz 1, 2870 Aspang Markt





