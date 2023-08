„Top-Halbjahr“: a&o Hostels übertreffen Vorjahres-Ergebnis mit über 100 Millionen Euro und investieren weiter in Nachhaltigkeit

Die Hostelkette legt im Halbjahresumsatz um 47 Prozent zu. 2,84 Millionen Übernachtungsgäste und eine 72-prozentige Zimmerauslastung konnten heuer schon verzeichnet werden.

Wien/Berlin (OTS) - Die beste Halbjahresbilanz der Unternehmensgeschichte: Mit einem Gesamtumsatz von über 100 Millionen Euro übertrifft Europas größte Hostelkette ihr Vorjahresergebnis um 47 Prozent. Zu den ohnehin starken Monaten Mai und Juni mit Zimmerauslastungen von über 80 Prozent kam „ein außergewöhnlicher Jahresauftakt“, bestätigt CEO Oliver Winter. Über eine Million Übernachtungen sorgten bereits im ersten Quartal für volle Häuser, besonders in Berlin, Hamburg und Venedig.

Die Nächtigungen der österreichischen a&o Häuser in Wien, Salzburg und Graz stiegen im ersten Halbjahr um über 40%; der Umsatz sogar um knapp 70%. Vor allem die größere Nachfrage von Gruppen wirkt sich positiv auf die Auslastung aus.



Gründe für die „durchgängige Dynamik von Beginn des Jahres an“ sieht a&o-Gründer Winter vor allem in

dem anhaltenden Nachholbedarf von Gruppen und Schulklassen: Gruppen reisen flexibler und belegten im Frühjahr auch außerhalb der üblichen Sommer­monate die Mehrbettzimmer bei a&o Hostels

einer zunehmend budgetorientierten Nachfrage v.a. von Familien und jungen, auch internationalen Gästen: starkes Wachstum in den Kategorien Familienzimmer sowie Dorms (Mehrbettzimmer)

Nicht zuletzt wertet Winter die stetig wachsende Anzahl der Übernachtungsgäste (1. Halbjahr 2023: 2.840.000 / 1. Halbjahr 2022: 2.340.000) auch als Bestätigung für das Nachhaltigkeits-Engagement des Unternehmens: „Gäste fordern Nachhaltigkeit aktiv ein, geben positives Feedback und machen selbst Vorschläge.“ Ob Veranstalter, Schulen oder Gäste an den Rezeptionen – die Resonanz sei „erfreulich, motivierend und sehr hilfreich“. Bei den unter 30-Jährigen beträgt der a&o-Gästeanteil ohne Schulgruppen bereits rund 52 Prozent. Die Hostelkette verzeichnet insbesondere bei der jungen Zielgruppe ein sehr hohes Interesse an Nachhaltigkeitsthemen.

Weitere Halbjahreszahlen auf einen Blick

Täglich über 4.000 Anrufe bei der Reservierungshotline

72 Prozent Zimmerauslastung (2022: 60 Prozent)

38 Prozent Besucheranstieg auf der Website aohostels.com in den Monaten Mai/Juni

Durchschnittliche Zimmerauslastung rund 80 Prozent im Mai und 85 Prozent im Juni

Sommerauslastung von bis zu 90 Prozent erwartet



a&o investiert 20 Millionen Euro in nachhaltige Sanierungen

Mit rund 3,73 Kg CO2 pro Übernachtung unterbietet a&o Hostels die Konkurrenz bereits um bis zu 75%. „Das reicht uns noch nicht. Wenn wir nachhaltiges Reisen ermöglichen und damit eine zukunftsorientierte Branche sein wollen, müssen wir unser Denken und Handeln weiter verändern und u.a. Verbräuche und Emissionen noch drastischer senken“, so Winter.

CO2-Neutralität bis 2025 heißt das nächste große Etappenziel von Europas führender Hostelkette, die aktuell mit 39 Häusern in 25 Städten und neun Ländern vertreten ist. Bis zu 20 Millionen Euro wird das Unternehmen im kommenden Jahr allein in energetische Sanierungsmaßnahmen investieren. 90 Prozent der a&o-Standorte sind Bestandsimmobilien: „Erhalt statt Neubau ist für uns ein zentrales Nachhaltigkeits-Motto und damit zugleich auch Wachstums-Strategie.“

In zwei Minuten ans Ziel – Digitalisierung für mehr Gästekomfort

Auch in Sachen Digitalisierung macht a&o weiter Tempo. So kommen seit Anfang August die Gäste im a&o München Hackerbrücke in den Genuss der neusten Generation des Self-Check-Ins. Mit der Inhouse-Entwicklung lässt es sich schnell und komfortabel einchecken – fünf Schritte in unter zwei Minuten. Schnellstmöglich sollen weitere Häuser mit den neuen Terminals ausgestattet werden. Die Hostelkette a&o bietet bereits seit 2018 Self-Check-In Automaten an.

Auch weitere digitale Angebote wie F&B-Order per App, mobiler Zimmerschlüssel und digitale Gästemappe werden ausgebaut.

