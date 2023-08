Int. Gartenbaumesse Tulln von 31. August bis 4. September

Gartengestalter und Naturpools

Tulln (OTS) - Alles begann 1953 mit einem Blumencorso am Hauptplatz in Tulln. In 70 Jahren entwickelte sich daraus die Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau. 2023 wird die Tradition weitergeführt: Unter dem Motto „Das Beste aus 70 Jahren – die große Jubiläumsblumenschau“ werden die Höhepunkte der letzten sieben Jahrzehnte präsentiert: die besten Gärtner und Floristen Österreichs arrangieren in der neuen Donauhalle aus 200.000 Blumen einzigartige florale Kunstwerke. Neben zahlreichen Sonderschauen präsentieren 450 Aussteller alles zu den Themen Garten und Pflanzen.

Praskac präsentiert Lebensbäume im Genussreich Garten

Diesmal verpflanzt Praskac, das Pflanzenland, Bäume und Solitärgehölze von der Baumschule auf der Int. Gartenbaumesse Tulln, und lädt ein, durch den Messe-Wald zu schlendern, sich am Blütenmeer des Schaugartens zu erfreuen, die verschiedensten Hecken zu entdecken und nach Herzenslust zu gustieren.

Kittenberger Erlebnisgärten



Am Stand der Kittenberger Erlebnisgärten kann man das Urlaubsfeeling schon jetzt erleben, denn es lässt keine Wünsche offen. Das toskanische Feeling, der Naturpool, die Holz- und Steinarbeiten und vor allem die Pflanzarrangements regen die Phantasie an und geben Inspiration für die eigene Wohlfühloase. Gemütliche Plätze und exklusive Designelemente laden zum Verweilen ein.

Gartenwerkstatt Nentwich



Die Gartenwerkstatt Nentwich ist nun bereits zum 11. Mal auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln vertreten. Auch die Firma hat sich stetig weiterentwickelt und ist gewachsen. Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist zu einem fixen Bestandteil des Firmenauftrittes geworden. Dadurch hat man die Möglichkeit alles rund um das Thema Garten, von der Planung bis hin zur Ausführung und Pflege, sowie aktuelle Gartentrends zu präsentieren und als Inspirationsquelle für alle Garten-Interessierten zu unterstützen.

Rosenschau „Erlebnis-Rosenpark“ vom Gärtner Starkl



Unter dem Motto „Erlebnis-Rosenpark“ präsentiert der Gärtner Starkl eine wundervolle Rosenschau der besonderen Art. Überdimensionale Muscheln werden mit Rosen dekoriert. Große Wasserbecken, Sandflächen in Form geschnittene Bonsai und Gehölzer runden die Rosenschau ab und lassen ein mediterranes Flair entstehen. Gärtner und Gartenarchitekten stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung. Außergewöhnliche Pflanzen und bewährte Klassiker können im Verkaufsbereich sofort mitgenommen werden.

Naturpools – die sich perfekt in den Freiraum einfügen



Naturpools werden durch biologische Wasserreinigung ohne desinfizierende Zusatzstoffe betrieben und lassen sich perfekt in Naturgärten sowie architektonisch gestylte Freiräume einfügen. Ein echter Mehrwert für Kleinkinder, Allergiker und alle Naturfans. Das Ergebnis ist ein ganzjährig glasklares Wasser und schont somit Umwelt und Natur. Informationen rund um Naturpools findet man auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit: Alles für den Hobbygärtner und Gartenprofi



Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 450 Aussteller präsentieren: Gartengeräte, Gartenwerkzeuge, Gartenbeleuchtung, Gartengestaltung, Gartenmöbel, Carports, Sommer- und Wintergärten, Beschattungssysteme, Bewässerungssysteme, Griller und Grillzubehör, Gartendekoration sowie Pools, Naturpools und Wellness sowie Blumen, Blumenzwiebel, Obst- und Zierbäume, Pflanzen, Gemüse, Stauden und vieles mehr – denn Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit.

Fact Box:

Donnerstag, 31. August bis Montag, 4. September 2023

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene € 14,--

Ermäßigt: € 12,--

Weitere Informationen unter:

www.messe-tulln.at

