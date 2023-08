Herbstprogramm auf Schloss Hof

Vom Pferdefest bis Halloween

St.Pölten (OTS) - Auch im Herbst bietet Schloss Hof ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm, beginnend mit einem Pferdefest am letzten Wochenende des „Großen Ferienspaßes“ über ein Drachensteig- und Herbstfest bis zu den Aktivitäten rund um Halloween während der Herbstferien.

Der Auftakt erfolgt am Samstag, 2., und Sonntag, 3. September, mit einem großen Pferdefest, bei dem jeweils zwischen 11 und 17 Uhr ein Showprogramm mit dem Dragonerregiment Nr. 3, der Voltigiergruppe St. Nepomuk, den Crazy Showhorses, den Ungarischen Csikós, Moments in Black und den Haraldos Stunt Brothers wartet. Parallel dazu können die jüngsten Gäste an verschiedenen Kreativ-Workshops teilnehmen, außerdem gibt es Konzerte zum Mitsingen und Mittanzen sowie Kasperltheater auf der neuen Bühne im Barockstall.

Beim Drachensteigfest am Samstag, 16., und Sonntag, 17. September, zeigen nicht nur Profis ihre Kunststücke, am Himmel über Schloss Hof sind auch alle selbstgemachten oder mitgebrachten Flugobjekte herzlich willkommen. Freuen können sich die Besucher und Besucherinnen auch auf Riesendrachen und einen Himmel voller Tiere. Nicht zuletzt werden im Drachenbauworkshop in der Kinder- und Familienwelt der Phantasie für einen eigenen Drachen keine Grenzen gesetzt, während ein „Drachendoktor“ nicht (mehr) flugfähige Drachen wieder fit für den Einsatz macht.

Beim Herbstfest am Wochenende des 30. September und 1. Oktober dreht sich dann alles um Kulinarik und Kunsthandwerk: Jeweils zwischen 10 und 18 Uhr stehen dabei Kürbisschnitzen, Webarbeiten am Webstuhl und Herbst-Basteln auf dem Programm, Unterhaltung garantieren auch Konzerte, Tanzperformances und eine Modeschau am 1. Oktober.

Ende Oktober wiederum treiben schließlich Hexen, Vampire, Geister und Gespenster auf, in und unter Schloss Hof ihr Unwesen, wenn während der Herbstferien von Sonntag, 22., bis Dienstag, 31. Oktober, rund um Halloween ein Gruselprogramm mit einem Gruselirrgarten, einer Gespenster-Bastelwerkstatt, lustig-schaurigen Spielestationen, einem Besenparcours und einer Spezialführung unter dem Titel „Märchen zum Fürchten“ mit jeder Menge Gruselspaß für die ganze Familie geboten wird.

Komplettiert wird das Herbstprogramm durch die Führung „Kaiserliches Küchengeflüster“ am Samstag, 2. September, ab 15 Uhr durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ auf Schloss Niederweiden sowie die Matinée „Chansons, Baguette und guter Wein“ am Sonntag, 10. September, ab 10.30 Uhr inklusive Exklusivführung zu den Beziehungen zu Frankreich und einem Konzert von Rebecca Bedjai auf den Spuren des „Spatzes von Paris“. Dazu kommen Workshops zur Kunst des Porzellanmalens am Sonntag, 10. September, zu Wildobstexperimenten mit Dirndl, Holler, Quitte und Co am Sonntag, 24. September, bzw. zum Kutschenfahren am Samstag, 30. September.

Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

