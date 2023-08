"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": Oli P. wird Sylvie Meis' Co-Moderator! (FOTO)

München (ots) - Über ein Jahr mussten sich die "Love Island"-Fans gedulden, bis die Königsklasse der Dating-Reality-Shows wieder bei RTLZWEI ausgestrahlt wird. Bereits ab dem 4. September werden die Islander in der "Love Island"-App vorgestellt. In der ersten Live-Show am 11. September 2023 um 20.15 Uhr treffen Sylvie Meis und ihr Co-Host Oli.P auf die liebessuchenden Islander. Gemeinsam moderieren sie immer montags die interaktive Dating-Show live aus Griechenland. Das Besondere: Der Zuschauer kann durch Votings in der "Love Island"-App die Sendung beeinflussen - und die Ergebnisse genau beobachten. Außerdem werden Meinungen und Fragen der Zuschauer von Oli.P in der Live-Sendung kommentiert und beantwortet.

Musiker & Moderator Oli.P wird Co-Host von Sylvie Meis

"Love Island" wird interaktiver denn je

Jeden Montag gehen Oli und Sylvie live auf Sendung

Ausstrahlung Montag, 11. September um 20:15 Uhr live, danach täglich (Di-Fr + So) um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Das interaktivste Dating-Format Deutschlands kehrt zurück! Durch die kostenlose "Love Island"-App haben die Zuschauer die Möglichkeit, aktiv am Geschehen teilzunehmen und den Sendungsverlauf zu beeinflussen. In den montäglichen Live-Shows kommt es dann zu Überraschungen bei den Islandern - und den Zuschauern zuhause. Außerdem erwartet die Fans eine aufregende Neuerung: Der erfahrene Entertainer, Sänger und Schauspieler Oli.P wird erstmals an der Seite der "Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis stehen und gemeinsam mit ihr durch die Live-Sendung führen. Für ihn ist die neue Aufgabe bei RTLZWEI wie "nach Hause kommen", wie er im Gespräch verriet. Seine erste Rolle als Schauspieler hatte er 1996 in der RTLZWEI-Serie "Alle zusammen - jeder für sich". Es folgten Moderationen von "Big Brother" bis "The Dome" - und jetzt "Love Island".

Oliver Petzsokat, so der bürgerliche Name des "Flugzeuge im Bauch"-Interpreten, ist besonders stolz darauf, an der Seite von Sylvie Meis durch die Live-Shows von "Love Island" führen zu dürfen. Für ihn ist "Love Island" die "Urshow der Reality-Dating-Shows". Als "neugieriger und empathischer" Mann, wie Oli sich selbst im Gespräch mit RTLZWEI beschreibt, freut er sich darauf, zu sehen, wie die Islander den ersten Schritt in Sachen Flirt und Liebe wagen. Oli.P wird als Stimme der Zuschauer immer einen Blick auf die "Love Island"-App und auf Social Media-Channels wie Instagram und X (ehemals Twitter) haben und die Meinung der Fans verkünden und kommentieren.

In der "Love Island"-App ist es den Zuschauern in diesem Jahr wieder möglich zu voten. Außerdem können sie durch die App aktiv am Sendungsgeschehen teilnehmen und dieses beeinflussen. Die diesjährige "Love Island"-Staffel verspricht alles, was die Fans lieben: intensive Emotionen, heiße Flirts und vor allem die Suche nach der wahren Liebe!

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am Montag, 11. September 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

