10. Bezirk: „Stormtrooper“ am 2.9. im Böhmischen Prater

Wien (OTS/RK) - „Der ‚Krieg der Sterne‘ geht weiter“, verlautbaren die Organisator*innen des „Star Wars Day“ im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Am Samstag, 2. September, stellen sich rund 40 originalgetreu gekleidete Akteur*innen aus den Kostüm-Klubs „501st Legion Austrian Garrison“ und „Rebel Legion Alpine Base Austria“ auf der Freifläche vor dem Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ein. Dort sorgen die Fans der „Star Wars“-Filmreihe von 11.00 bis 16.30 Uhr für himmlisch gute Stimmung. Jung und Alt kann sich bei dieser Veranstaltung mit Charakteren aus den „Star Wars“-Produktionen ablichten lassen.

Ein eindrucksvolles Erinnerungsbild an die Begegnung ist gegen eine Spende für einen guten Zweck zu haben. „Darth Vader“, die „Stormtrooper“, ein „Droide“ und manch andere Science-Fiction-Figuren freuen sich auf das Treffen mit den kleinen und großen Besucher*innen. Bei Info-Ständen präsentieren die Vereine ihre galaktischen Aktivitäten. Der Eintritt ist frei. Erteilung von Auskünften: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“) bzw. E-Mail tivoliwien10@hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

501st Legion Austrian Garrison:

www.501st.com

Rebel Legion Alpine Base Austria:

https://rebellegion.com

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.boehmischer-prater.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

