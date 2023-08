„Das Land liest“ findet von 19. bis 29. September statt

St.Pölten (OTS) - In diesem Jahr geht die Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ in die dritte Auflage. In der Zeit vom 19. bis 29. September 2023 sind 17 niederösterreichische Bibliotheksstandorte jeweils Zentrum von Lesungen und moderierten Gesprächen.

Im Fokus der Eröffnungsveranstaltung in der Stadtbibliothek Purkersdorf steht am 19. September die Arbeit der – meist ehrenamtlich tätigen – Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die im Rahmen einer Podiumsdiskussion, u.a. mit dem Autor Thomas Sautner, zum einen gewürdigt werden sollen, zum anderen werden Fragen nach der Bedeutung moderner Büchereien erörtert.

Im Veranstaltungsformat „Im Gespräch“ lädt Literaturkritiker und Moderator Klaus Zeyringer Sabine Gruber am 22. September in St. Pölten und Gerhard Ruiss am 24. September in Laa an der Thaya zu Gespräch und Lesung auf die Bühne. Am 23. September wird Klaus Zeyringer in Scheibbs in einem Gespräch mit einem Autor oder einer Autorin zuerst Bezug auf den erst kürzlich verstorbenen Schriftsteller Dževad Karahasan nehmen und im Anschluss über das eigene Werk sprechen.

Die ganz junge Generation der Literaturfans kommt mit Lesungen von Christoph Mauz, der am 19. September in Inzersdorf-Getzersdorf sowie am 20. September in Yspertal aus seinen eigenen Werken liest und am 21. September in Leobersdorf sowie am 22. September in Asperhofen gemeinsam mit seinem Gast Jens Rassmus auftritt, voll auf ihre Kosten.

Krimispannung liefern Stefan Slupetzky und Theresa Prammer am 20. September in St. Valentin. Aus ihren neuen Romanen lesen Beatrix Kramlovsky und Tabea Steiner am 21. September in Neulengbach, Michael Stavarič am 25. September in Raasdorf sowie Franzobel und Anja Schmitter am 26. September in Neunkirchen. Lyrik vom Feinsten bieten Eva Lugbauer, Bodo Hell und Margret Kreidl am 23. September in Wieselburg. Der 24. September steht ganz im Zeichen der Kindheit. Im Rahmen der Kooperationsveranstaltung mit der Schallaburg lesen Christian Futscher und Hamed Abboud in Melk zum Thema.

Zwei Rückschauen bieten am 27. September in Zwettl und am 28. September in Baden anrührende und intensive Einblicke in die Lebenslinien von Peter Härtling und Hugo Bettauer. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 29. September im Schloss Totzenbach, die gleichzeitig der Auftakt zum Auden Poesiefest ist, verneigen sich die Lyriker Ferdinand Schmatz, Raphael Urweider, Christoph W. Bauer und Armin Senser anlässlich des 50. Todestages in einer Hommage vor W.H. Auden.

Informationen zu allen Veranstaltungen der Reihe unter daslandliest.at.

