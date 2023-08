Leopoldsdorf im Marchfeld: Neugestaltung bzw. Sanierung der Landesstraße L 9

Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und schöneres Ortsbild

St. Pölten (OTS) - In Leopoldsdorf im Marchfeld wird zwischen dem Kreisverkehr mit den Landesstraßen L 5/L 9/L 3011 und der Fasangasse die Landesstraße L 9 neugestaltet. Sowohl die Fahrbahn als auch die Nebenanlagen der L 9 entsprachen im diesem Bereich nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Auf einer Gesamtlänge von rund 430 Metern wird der alte Fahrbahnbelag abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht. Hier werden zum einen Parkflächen angelegt und zum anderen ein Geh- und Radweg errichtet sowie die Entwässerung den neuen Gegebenheiten angepasst. Die Arbeiten werden in einer Bauzeit von rund einem Monat bei voraussichtlich nur einer Woche Totalsperre durchgeführt. Die Baukosten für die Fahrbahnsanierung belaufen sich auf rund 140.000 Euro und werden vom Land Niederösterreich getragen. Die Kosten für sämtliche Nebenanlagen belaufen sich auf etwa 895.000 Euro, wobei für den Radweg eine Förderung durch das Land in der Höhe von 142.800 Euro in Aussicht gestellt wurde.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

