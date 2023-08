Acht PV-Anlagen in Österreich in Betrieb: Greiner setzt auf die Kraft der Sonne

Mit dem Ausbau werden vier Prozent des Strombedarfs von Greiner in Österreich durch Eigenerzeugung gedeckt.

Wien/Kremsmünster (OTS) - Die Greiner AG und die drei Sparten Greiner Packaging, Greiner Bio-One und NEVEON verfolgen gemeinsam das Ziel, den Anteil an selbst produziertem Strom zu steigern. Dafür wurden seit August des Vorjahres Photovoltaik-Anlagen auf acht österreichischen Produktions- und Bürostandorten installiert, die nun alle erfolgreich in Betrieb sind.

Auf insgesamt 15.000 Quadratmetern Fläche wurden rund 9.500 Stück Solarpaneele installiert – das entspricht einer Fläche von mehr als zwei Fußballfeldern. Die Anlagen erzeugen pro Jahr 2,7 GWh Strom, was dem Verbrauch von etwa 900 Haushalten gleichkommt.

„ Mit diesen acht Photovoltaik-Anlagen können wir vier Prozent des österreichischen Strombedarfs durch Eigenerzeugung decken. Wir setzen damit auf nachhaltige, grüne Alternativen und gehen einen weiteren Schritt in Richtung Emissionsreduktion “, sagt Axel Kühner, CEO der Greiner AG.

Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie „Blue Plan“ setzt Greiner eine Vielzahl an Maßnahmen, um zum Klimaschutz beizutragen. Neben dem Fokus auf Kreislaufwirtschaft liegt ein Hebel dafür in der stärkeren Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie in dem Ausbau selbst produzierter Energie über Photovoltaik.

In Österreich nutzt Greiner bereits zu 100 Prozent erneuerbaren Strom; weltweit sind es 58 Prozent (Stand 2022) – dieser Wert soll bis 2030 auf 100 Prozent steigen. Bis zum Jahr 2025 hat sich Greiner außerdem als Ziel gesetzt, weltweit 1,5 Prozent des verbrauchten Stroms selbst erneuerbar zu erzeugen. Bis 2030 sollen bei allen Greiner-Standorten weltweit 2,5 Prozent des Stroms aus Eigenerzeugung kommen.

Die acht Standorte der PV-Anlagen in Österreich:

Greiner Campus, Kremsmünster

Greiner Packaging, Kremsmünster

NEVEON, Kremsmünster

Greiner Bio-One, Kremsmünster

NEVEON, Enns

Greiner Bio-One, Rainbach

Greiner Packaging, Sattledt

NEVEON, Linz

Pressefotos zu allen Anlagen unter: presse @ greiner.com bzw. unter folgendem LINK

Video zu den PV-Anlagen (Drohnenaufnahmen): https://youtu.be/PxqkH1V-7is

Über Greiner

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,33 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.600 Mitarbeiter:innen an 120 Standorten in 34 Ländern. Der Vorstand besteht aus CEO Axel Kühner (Vorstandsvorsitzender), CFO Hannes Moser (Finanzvorstand) und COO Manfred Stanek (Vorstandsmitglied). www.greiner.com

