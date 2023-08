Wirtschaftsbund: Bablers ORF-Sommergespräch ist Kampfansage an den Mittelstand

Egger: Wirtschaftspolitisch schwach angefangen und stark nachgelassen, die SPÖ spult ihre marxistischen Überschriften ab

Wien (OTS) - „Arbeitszeitverkürzung, Erbschaftssteuer und Klassenkampf, die SPÖ zeigt im ORF-Sommergespräch erneut, wie wenig sie vom österreichischen Mittelstand hält. Wer über Generationen tätige Familienbetriebe zur Kasse bitten will und gleichzeitig meint, die Erbschaftsteuer betrifft nur das vermögendste Prozent der Bevölkerung hat eindeutig den Bezug zur Realität verloren oder betreibt bewusst Klassenkampf“, so WB-Generalsekretär Abg.z. Nr. Kurt Egger.



Unsere Leute, deren Leute



„Wer wirklich auf ‚unsere Leut‘ schaut, der würde erkennen, dass eine Arbeitszeitverkürzung die vier Millionen Arbeitnehmer in Österreich stemmen müssen. Eine Verschärfung der Situation stellt nicht nur die Wirtschaft vor unlösbare Herausforderungen. Im Gesundheitsbereich, in der Pflege und der Kinderbetreuung herrscht bereits jetzt ein akuter Arbeitskräftemangel. Bei einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung braucht es zukünftig fünf Mitarbeiter zu 32 Stunden, wo heute vier Mitarbeiter zu 40 Stunden arbeiten. Babler riskiert mit seiner Forderung unseren Sozialstaat. Denn ein Pfleger, eine Ärztin oder eine Kindergartenpädagogin können ihre Leistung nicht in weniger Arbeitszeit pressen. Produktivere Mitarbeiter anpreisen, wird in den meisten Arbeitsfeldern die massive Lücke an Arbeitnehmern nicht mindern“, mahnt Egger abschließend.



