TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 29. August 2023, von Wolfgang Sablatnig: "Bildungsauftrag und Alarmglocken"

Innsbruck, Wien (OTS) - Skepsis gegenüber der Wissenschaft geht oft einher mit Kritik am Funktionieren der Demokratie. Gefährlich wird es, wenn eine politische Partei wie die Freiheitlichen beides befeuert.









Ganz so schlimm ist es offenbar doch nicht. Zwar stößt die Wissenschaft im Lande Österreich auf gehörige Ablehnung. Diese sei in anderen Ländern Europas im Durchschnitt auch nicht geringer, besagen aktuelle Ergebnisse des Instituts für Höhere Studien (IHS).

Dennoch ist bedenklich genug, was die Fachleute des IHS im Auftrag von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) herausgefunden haben. Den harten Kern der Wissenschaftsskeptiker schätzen sie auf zehn Prozent der Bevölkerung. Diese widersprechen in zumindest drei von vier zentralen Aussagen wie dem Klimawandel dem Konsens der Wissenschaft.

Ebenso bedenklich ist der Zusammenhang der Skepsis gegenüber der Wissenschaft mit Vorbehalten gegenüber der Demokratie. Zusammen geht es dann um eine umfassende Ablehnung bestehender politischer Verhältnisse, heißt es.

Ganz so neu ist dieser Befund dann aber auch nicht. Eine noch immer gültige Antwort darauf lautet Bildung, Bildung und noch einmal Bildung. Es geht nicht darum, jemandem eine Meinung aufzuzwingen. Die Menschen sollten aber selbst erkennen können, was plausibel ist und was nicht.

Das ist anstrengend. Die so genannten Experten von den echten Fachleuten zu unterscheiden ist so leicht nicht. Einfacher ist der schnelle Klick auf ein verführerisches Posting in einem sozialen Netzwerk.

Wie ist es dennoch zu schaffen? Wenn etwas zu sensationell und aus der Norm gefallen erscheint, sollte allein das misstrauisch machen. Gesunde Skepsis ist nötig.

Bedenklich wird es, wenn sie in blindes Vertrauen zu scheinbar spektakulären Erkenntnissen umschlägt – die vor allem deshalb spektakulär sind, weil sie angeblich vom „System“ unterdrückt werden sollen. Corona hat diese Weltsicht befeuert, auch weil zu wenig erklärt wurde.

Hier treffen die Vorbehalte gegenüber Demokratie und Gesellschaft sowie die Skepsis gegenüber der Wissenschaft aufeinander. Spätestens an dieser Stelle müssen alle Alarmglocken klingeln. Der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz kündigt einen Wahlkampf gegen die „selbst ernannten Eliten“ an. Parteichef Herbert Kickl zweifelt an der Wissenschaftlichkeit des Weltklimarates und wertet ihn als „Glaubenskongregation“ ab. Und ihre Fans teilen derartige Ansicht tausendfach im Netz.

Statt Verstehen und Verständigung werden Ablehnung und Spaltung betrieben. Gräben sind aber schnell aufgerissen. Sie wieder zu überbrücken ist viel schwieriger. So wie die ernsthafte Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Demokratie.



Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com