SPÖ-Holzleitner: „Kindergrundsicherung ist Meilenstein für Deutschland“

Einigung in Deutschland als Vorbild für Österreich

Wien (OTS/SK) - Die stellvertretende Klubvorsitzende der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, zu der heute in Berlin präsentierten Kindergrundsicherung: „Das ist ein Meilenstein für Deutschland. Einmal mehr zeigt sich die klare sozialdemokratische Handschrift in unserem Nachbarland, das über Generationen hinweg von diesem großen Wurf in der Kinder- und Familienpolitik profitieren wird.“ Das deutsche Modell enthält einerseits finanzielle Unterstützung aber auch eine bürokratische Vereinfachung von Familienleistungen. ****

Das deutsche Modell könne auch als ein Beispiel für Initiativen in Österreich dienen: „Auch hierzulande brauchen wir dringend eine Entlastung für Familien – sowohl in finanzieller als auch in bürokratischer Hinsicht“, so Holzleitner. Denn nicht nur die in Österreich immer noch höchste Inflation Westeuropas belaste Familien, sondern auch das sehr komplexe Familienleistungssystem. Dieses mache es für viele schwierig, zu der ihnen zustehenden Unterstützung zu kommen.

Jede Investition in Kinder sei eine direkte Investition in unsere Zukunft, das habe man in Deutschland erkannt. „Es ist Zeit, dass auch in Österreich, nach dem Vorbild Deutschlands, das Recht auf Teilhabe von Kindern in den Fokus gerückt wird. Wir müssen allen Kindern die gleichen Chancen ermöglichen – das gelingt mit einer Kindergrundsicherung, die Familien entsprechend ihrer finanziellen Situation unterstützt“, hält die stv. SPÖ-Klubvorsitzende fest. (Schluss) ts/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at