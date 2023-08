Wien Energie Business Run 2023, 7. September 2023, Donauinsel Wien

Österreichs größter Netzwerk-Sportevent kehrt 2023 zum bewährten Termin Anfang September zurück und übersiedelt an neuen Standort auf der Wiener Donauinsel

Wien (OTS) - Der Wien Energie Business Run steht vor der Tür. Zu seinem 22. Geburtstag übersiedelt Österreichs größter Netzwerk-Sportevent auf die Wiener Donauinsel. Nach vielen intensiven Monaten der Planung freut sich das Organisationsteam des Wien Energie Business Runs, wenn nun in wenigen Tagen die Pläne Wirklichkeit werden und die Teilnehmer:innen ein spätsommerliches Lauf-Highlight erleben können. Beim heutigen Medientermin im DC Tower mit Blick auf die neue Strecke drehte sich alles um die neue Location, um Motivation und darum, wie aus Kolleg:innen Teams werden.

Gerhard Wehr: Donauinsel wird sehr gut angenommen

„Unsere Veranstaltung hat seit dem Jahr 2001 üblicherweise in der ersten Arbeitswoche nach den Sommerferien stattgefunden. Dieser Termin ist gelernt und besonders bei den teilnehmenden Firmen beliebt, sodass der Start beim Business Run als Anreiz und Highlight für Mitarbeiter:innen genutzt werden kann. Mit dem Termin am 7. September können wir 2023 wieder die besten Möglichkeiten im Spätsommer bieten“, erklärt Gerhard Wehr, Geschäftsführer und Organisator des Wien Energie Business Runs. „Hier finden wir die besten Voraussetzungen vor, dass der Wien Energie Business Run ab heuer immer Anfang September stattfinden kann. Und dass die neue Location sehr gut angenommen wird, beweist die Zahl von über 30.000 angemeldeten Teilnehmer:innen.“ Nun stehe erst einmal der reibungslose Ablauf der Premierenveranstaltung am neuen Ort im Zentrum. „Wer schon einmal in seinem Leben übersiedelt ist, kennt die damit verbundene Mischung aus Stress und Vorfreude“, so Gerhard Wehr. Im Organisationsteam denke man aber natürlich schon jetzt intensiv über die Weiterentwicklung der Veranstaltung nach. „Themen wie Nachhaltigkeit, Inklusion sowie Kinder- bzw. Jugendsport stehen für die kommenden Monate ganz oben auf unserer Agenda. Doch jetzt wollen wir erst einmal gut auf der Insel landen.“

Michael Strebl: Unglaubliche Erfolgsgeschichte Wien Energie Business Run

Über die Bedeutung und Tradition des Wien Energie Business Runs weiß auch Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung des Hauptsponsors Wien Energie viel Positives zu berichten: „Der Wien Energie Business Run ist seit 23 Jahren ein Fixpunkt in vielen Firmenkalendern und eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Beim größten Firmenlauf Österreichs bringen wir Menschen näher zusammen und fördern den Austausch über alle Unternehmensgrenzen hinweg. In diesem Jahr starten wir mit einer neuen Location durch. Erstmals laufen zigtausende motivierte Läufer:innen beim Business Run auf der Donauinsel. Auch auf der neuen Laufstrecke gilt das Motto: gemeinsam sporteln, gemeinsam bewegen und gemeinsam feiern. Wir sehen uns am 7. September.“

Lena Millonig: Business Run ist das Symbol, dass Laufen ein Sport für alle ist

Die Motivation, bei einer Veranstaltung wie dem Wien Energie Business Run an den Start zu gehen, ist so unterschiedlich wie die Menschen, die dafür die Laufschuhe schnüren. Laufen ist für jede:n, davon ist auch Hindernisläuferin Lena Millonig überzeugt: „Als Leistungssportlerin freut es mich ganz besonders, wenn zigtausende Menschen das machen, was auch mich bewegt: Laufen nämlich. Der Wien Energie Business Run steht als DAS Symbol dafür, dass Laufen ein Sport für alle ist. Ein Sport, der verbindet und gewohnte Hierarchien beiseite lässt. Hier ist die Chefin oder der Chef eine oder einer von vielen, die alle ein gemeinsames Ziel haben.“

Petra Tillich: „Begeistert, was bei so einem Event entstehen kann.“

Petra Tillich vom Team Gesundheit – Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) zeichnet seit 2012 für die Teilnahmeorganisation in dieser großen Gesundheitsorganisation verantwortlich. Die Zahl der Teams, die sie jährlich zum Wien Energie Business Run anmeldet, hat sich seither mehr als verzehnfacht – eine sportliche Erfolgsgeschichte. Als langjährige Organisatorin und Teilnehmerin weiß sie: „Wir sind quasi von Berufs wegen für Gesundheit verantwortlich. Und Laufen ist einfach gesund. Darum ist es für mich logisch, jedes Jahr möglichst viele Kolleg:innen dabei zu unterstützen, am Wien Energie Business Run teilzunehmen. Das ist immer gut gelungen und ich bin überzeugt, dass auch heuer wieder der Spaß an der Bewegung und auch die Party nach der Bewegung nicht zu kurz kommen wird. Rückblickend ist zu sagen, dass durch den Business Run viele meiner Kolleg:innen begonnen haben, regelmäßig zu laufen. Das macht mich stolz.“ Besonders begeistert ist Petra Tillich davon, was bei so einem Event alles entstehen kann. „Verschiedenste Berufsgruppen, sei es Pflege, Technik, Verwaltung, Ärzt:innen oder Versorgungsdienste, treffen aufeinander. Sie laufen gemeinsam, kommen ins Gespräch, lachen zusammen und freuen sich über einen netten Abend mit Austausch.“

Franz Pichler: Startvorteil für neue Laufstrecke

Dass die Teilnahme am Wien Energie Business Run in den Unternehmen deutliche Spuren hinterlässt, kann auch Franz Pichler, Geschäftsführer von spusu, bestätigen: „Wir starten heuer mit einem 300-köpfigen Team, das hochmotiviert an den Start geht. Für die Vorbereitung wird die eigene „spusu-App“ genutzt, die zum sporteln animiert. Das spusu-Team wartet schon aufgeregt auf den Startschuss und freut sich, die neue Laufstrecke mit den auffälligen spusu-Shirts wieder spusu-Grün zu färben“. Mit der „Homebase“ im DC Tower haben die spusu-Mitarbeiter:innen heuer einen besonderen Startvorteil, befindet sich die künftige Laufstrecke des Wien Energie Business Runs doch direkt vor ihrer Haustüre. Mit Blick auf die Laufstrecke sagt Franz Pichler: „So können wir beim Training schon erahnen, wie sich der Zieleinlauf am 7. September anfühlen wird.“

DC Tower Manager David Friedl, Hausherr und Gastgeber des Medientermins, drückt bei der Premiere in unmittelbarer Nähe des DC Towers die Daumen: „Wir freuen uns, hier am höchsten Bürogebäude Österreichs einen ersten Überblick über die neue Laufstrecke des Wien Energie Business Runs zu ermöglichen und gleichzeitig den Startschuss für eine neue Kooperation zu setzen. Denn nicht nur die Aussicht vom DC Tower ist außergewöhnlich, sondern auch das sportliche Potenzial. Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums werden wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner im Juni 2024 unter dem Motto „step it up now“ ein ganz besonderes Laufevent auf die Beine stellen.“

Die Donauinsel als idealer Standort des Wien Energie Business Runs garantiert „Spätsommer-Feeling“ und atemberaubende Laufstrecke

Bis zur Premiere des Wien Energie Business Runs auf der Donauinsel am 7. September sind noch einige Handgriffe zu tun, eines steht jedoch schon fest: Künftig kann Österreichs größte Netzwerk-Sportveranstaltung immer Anfang September hier stattfinden, samt neuem, spektakulären Ton-, Licht- und Regiekonzept. Der Start- und Zielbereich sowie die Hospitality-Area für die Firmen werden bei der Festwiese bei der Floridsdorfer Brücke eingerichtet. Die öffentliche Verkehrsanbindung ist ideal. U6, Schnellbahn, Straßenbahn und Buslinien ermöglichen eine bequeme klimaverträgliche Anreise zum Event. Die ca. 4,3 km lange Laufstrecke wird durch das Herzstück der Donauinsel von der Floridsdorfer Brücke Richtung Reichsbrücke und entlang der Neuen Donau direkt am Wasser wieder retour zur Festwiese führen. Der Zieleinlauf auf der Festwiese inmitten eines adaptierten Gastro- und Hospitality-Konzepts bildet das neue Highlight des Wien Energie Business Runs. Nicht zuletzt ist durch das atemberaubende schöne Ambiente der Donauinsel mit Blick auf die Donau, auf die moderne Skyline der Donaucity bestes „Spätsommer-Feeling“ garantiert – wobei „atemberaubend“ selbstverständlich nur sinnbildlich gemeint ist.

Über den Wien Energie Business Run

Der Wien Energie Business Run ist seit 2001 fixer Bestandteil des österreichischen Laufsport-Kalenders. Was damals mit 2.529 Läufer:innen begonnen hat, ist heute Österreichs größter Netzwerk-Sportevent. Im Jahr 2022 hat der Wien Energie Business Run mit 24.500 Läufer:innen den Titel „größter Firmenlauf Europas“ erringen können, mit mehr als 30.000 angemeldeten Teilnehmer:innen wird er auch 2023 im internationalen Ranking wieder vorne dabei sein. Für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung, die 2023 erstmals auf der Wiener Donauinsel stattfindet, zeichnet die Business Run Eventorganisation GmbH verantwortlich.

