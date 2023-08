Volkshilfe begrüßt Einführung einer Kindergrundsicherung in Deutschland

Wichtiges Signal für eine Umsetzung der Kindergrundsicherung auch in Österreich

Wien (OTS) - „Wir gratulieren der Zivilgesellschaft, den Verbänden und Parteien in Deutschland, die sich seit Jahren für eine Kindergrundsicherung einsetzten und für ein Ende der Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Welt kämpfen“, so reagiert Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich auf die Nachricht von der Einigung auf die Kindergrundsicherung in unserem Nachbarland.



Die Kindergrundsicherung in Deutschland soll 2025 eingeführt werden. „Die geplante Automatisierung und Vereinheitlichung der Leistungen wird dazu beitragen, Anspruchsberechtigte noch besser zu erreichen. Etwas skeptisch bin ich ob der derzeit genannten Höhe der Leistungen. Von einer Kindergrundsicherung kann nur gesprochen werden, wenn sie die tatsächlichen Kinderkosten abdeckt“, so Fenninger. Der Prozess der Umsetzung der Kindergrundsicherung in Deutschland wird von der Volkshilfe kritisch beobachtet, um daraus auch Lehren für eine Umsetzung in Österreich ziehen zu können.



Die Volkshilfe hat ihr Modell der Kindergrundsicherung entwickelt und führte zwischen 2019 und 2021 ein Pilotprojekt durch. Die sozialwissenschaftliche Forschung zeigte deutlich positive Effekte der Kindergrundsicherung auf die Gesundheit der Kinder, ihre soziale Teilhabe und auch das familiäre Zusammenleben. „Die Ergebnisse machen uns sicher“, so Fenninger, „die Kindergrundsicherung ist effektiv darin, Kinderarmut abzuschaffen und allen Kindern ein gelingendes Leben zu ermöglichen."



„Wir freuen uns, dass in Kärnten schon sehr konkret an einer Umsetzung der Kindergrundsicherung gearbeitet wird. Auch Sozialminister Rauch steht unserem Modell sehr offen gegenüber, SP-Vorsitzender Andreas Babler fordert die Einführung. Ich hoffe sehr, dass in der nächsten Legislaturperiode die Kindergrundsicherung auch in Österreich umgesetzt werden kann. Mit einem Modell, das den Namen Kindergrundsicherung verdient.“, so Direktor Erich Fenninger abschließend.





