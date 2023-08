„Karl Ratzer Trio“ am Donnerstag im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS) - Der international geschätzte Wiener Gitarrist Karl Ratzer konzertiert am Donnerstag, 31. August, ab 18.00 Uhr, im Hof im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79). An diesem Abend begeistert das „Karl Ratzer-Trio“ einmal mehr die Zuhörer*innen mit feinstem Jazz, Soul und Blues. Das exquisite Trio besteht aus Maestro Ratzer, dem Schlagzeuger Howard Curtis und dem Bassisten Peter Herbert. Als Gast-Musiker ist Alexander Werth (Orgel) mit dabei. Das Museum richtet diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kulturforum Brigittenau“ aus. Der Eintritt ist gratis. Beantwortung von Anfragen: Telefon 330 50 68 (Anrufbeantworter) und E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.

Der ehrenamtliche Museumsleiter, Richard Felsleitner, begrüßt die Besucher*innen. Das jüngste Album von Karl Ratzer hat den Titel „Organic Stew“. In seiner langen Karriere musizierte der Gitarren-Virtuose zum Beispiel mit den Stars Chaka Khan, Chet Baker und Johnny Griffin. Ratzer ist seit 2022 Träger des „Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien“ und erhielt im selben Jahr den Berufstitel „Professor“. Wenn es die Wetterlage erfordert, treten die Instrumentalisten statt im Hof in den Museumsräumen auf. Detaillierte Informationen über den renommierten Künstler Karl Ratzer im Internet: www.karlratzer.com/.

