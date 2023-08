„kreuz und quer“: „Die Waldmenschen“

Am 29. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „kreuz und quer“ zeigt am Dienstag, dem 29. August 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 Gernot Lerchers Film „Die Waldmenschen“, für den er im Bundesstaat Mato Grosso do Sul im Amazonasgebiet den verzweifelten Kampf der Guaraní, der größten indigenen Volksgruppe Brasiliens, um ein Stück Erde und ihre tiefe, spirituelle Verbundenheit mit der Natur dokumentiert.

„Guaraní“ heißt übersetzt „Waldmenschen“. Sie sehen sich als Beschützer des Waldes, nicht nur für sich, sondern für die gesamte Menschheit. In tiefer Verbundenheit mit dem Land ihrer Ahnen liegen ihre sprichwörtlichen Wurzeln ‒ ihre spirituelle Heimat ‒ in den einst weitläufigen Waldgebieten Brasiliens. Bäume sind für sie beseelte Wesen. In vielen früheren Stammesgebieten der Guaraní gibt es jedoch schon lange keinen Wald mehr. Mato Grosso do Sul, der „Große Wald des Südens“, steht exemplarisch dafür. Die Wälder, die diesem Bundesstaat einst den Namen gegeben haben, wurden zugunsten von Sojafeldern und Viehweiden weitgehend gerodet, die Guaraní zugleich von ihrem Land vertrieben und in Reservate gezwungen. Seit der Kolonialisierung Südamerikas haben die Guaraní nahezu ihr gesamtes Land verloren. Noch ist ihr Widerstand nicht gebrochen. An den äußersten Rand der Gesellschaft gedrängt und ihrer Lebensgrundlage beraubt, besetzen Stammesgruppen immer wieder Land-und Waldgebiete, die sie als ihren ursprünglichen Grund und Boden erachten. Die Folge sind gewaltsame Konflikte mit Großgrundbesitzern. Auseinandersetzungen, die in den vergangenen Jahren Hunderte Opfer unter den Guaraní gefordert haben. Gernot Lercher hat die Guaraní in Mato Grosso do Sul besucht und zeigt in seinem Film ihren Kampf für die Rückgewinnung von traditionellem Land. Der Film gibt seltene Einblicke in die schwierige Lebenssituation von Brasiliens „Waldmenschen“ und ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur.

