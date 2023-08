SPÖ-Holzleitner: Femizide verhindern!

SPÖ-Frauen fordern einen Nationalen Aktionsplan und einen permanenten Krisenstab, um Gewalt zu verhindern

Wien (OTS/SK) - „Wieder wurde eine Frau ermordet. Österreich hat ein Problem mit Männergewalt. Wichtig ist eine Gesamtstrategie der Bundesregierung, um Femizide zu verhindern“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Die SPÖ-Frauen fordern erneut einen Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt. „Nur so können wir Frauenmorde verhindern“, so Holzleitner. ****

„Dringend notwendig ist ein permanenter Krisenstab von Justiz-, Innen- und Frauenministerium gemeinsam mit Frauen- und Opferschutzorganisationen“, so Holzleitner. Die SPÖ-Frauen pochen seit langem auf eine rasche Umsetzung der Gewaltschutzambulanzen, flächendeckende Hochrisikofallkonferenzen in ganz Österreich und eine breite Bewusstseinskampagne.

„Jede Frau soll wissen, wo sie sich bei Gewalt hinwenden kann. Dazu müssen die Notrufnummern noch viel besser bekannt werden. Den Ankündigungen der Regierung müssen endlich Taten folgen. Setzen wir alles daran, um die Gewalt an Frauen zu verhindern“, so Holzleitner. (Schluss) lp

