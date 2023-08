Einladung: 2 Menschen 24 Stunden auf Rinder Vollspaltenboden am Wiener Stephansplatz

Graffiti Künstler Raffael Strasser wird mit einem entsprechend geringen Platzangebot von 0,9 m² (runtergerechnet auf 70 kg Körpergewicht) auf 3,5 cm breiten Betonspalten auskommen müssen

Wann: ab 10 Uhr Mittwoch, 30. August 2023 bis 10 Uhr Donnerstag, 31. August 2023

Wo: 1010 Wien, Stephansplatz, über der Virgilkapelle

Was: 2 Tierschützer:innen werden 24 Stunden auf echtem Rinder Vollspaltenboden in der Wiener City verbringen



Raffael Strasser ist jener Künstler, der Anfang 2022 am Haupthof des Wiener Museumsquartiers die künstlerische Intervention „Nutztier – Fakten, Zusammenhänge und Hintergründe der Fleischindustrie“ präsentiert hat, die auch in Buchform erschienen ist. Zusätzlich hat er bereits mehrere große Graffitis am Wiener Donaukanal zu Tierschutzthemen geschaffen. Nun wird er, wie ein Mastrind, nur mitten am Wiener Stephansplatz, für 24 Stunden auf einem Rinder Vollspaltenboden mit 3,5 cm breiten Betonspalten Platz nehmen. Neben ihm stellt sich auch eine Tierschützerin dieser Challenge. Platz haben sie jeweils nur 0,9 m², was dem gesetzlichen Platzangebot für Mastrinder runtergerechnet auf 70 kg Körpergewicht entspricht.

