Huawei: Auf dem Weg zur intelligenten Autobahn

Wien/Hangzhou (OTS) - In einem der größten Ballungsräume Chinas erhöht das internationale Technologieunternehmen Huawei mit Hilfe einer digitalen Abbildung der Autobahn die Verkehrssicherheit und reduziert Staus.

Hangzhou gehört mit 12 Millionen Einwohner:innen zu den 15 größten Städten Chinas. Der 20 Kilometer lange Airport Expressway verbindet den internationalen Flughafen Xiaoshan mit dem Stadtzentrum von Hangzhou. Zu den Hauptverkehrszeiten kann es hier zu einem hohen Verkehrsaufkommen kommen. Für Passagiere, die pünktlich am Flughafen sein müssen, können Verkehrsverzögerungen zu verpassten Flügen und hohen Kosten führen. In einigen Fällen kann ein Stau sogar den Flughafenbetrieb stören, wenn die Zahl der verspäteten Passagiere zu hoch ist oder die Flugzeugbesatzung ebenfalls auf der Straße feststeckt. Der Airport Expressway wurde von Huawei daher digital umgestaltet, um einen reibungsloseren Ablauf zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Fahrzeuge nicht übermäßig lange aufgehalten werden.

Mit Technologie die aktuelle Verkehrssituation im Minutentakt

Das Smart Airport Expressway-Projekt von Huawei nutzt mehrere intelligente Sensoren, die an Laternenmasten und ähnlichen Strukturen auf beiden Seiten der Autobahn installiert sind. Die Bild- und Radardaten werden in die Cloud oder das Edge-Computing hochgeladen, wo sie kontinuierlich von der KI analysiert werden. Die Technologie erkennt nicht nur Unfälle und Verkehrsverstöße, sondern sagt auch voraus, wie sich der Verkehr auf der Straße in den nächsten Minuten entwickeln wird. Die Daten werden in Form eines digitalen Zwillings der Autobahn angezeigt, der den Nutzer:innen als digitales Hologramm erscheint. Das System wurde im Oktober 2022 in Betrieb genommen.

Unfallberichte gänzlich ohne Interaktion

Kommt es auf der Autobahn zu einem leichten Verkehrsunfall ohne Verletzte, muss die Polizei nun nicht mehr sofort zur Unfallstelle eilen. Die beteiligten Fahrer:innen müssen nicht mehr anhalten oder gar miteinander kommunizieren. Stattdessen sammeln die Beamten im Büro Beweise und erstellen einen Bericht, der von den Versicherungen verwendet werden kann. Ergibt die Untersuchung, dass eine:r der Fahrer:innen einen Unfall verursacht hat, werden entsprechende Bußgelder verhängt und direkt auf das Smartphone der Fahrer:innen geschickt.

Digitales und intelligentes Autobahnmanagement

Die Plattform ermöglicht auch ein digitales und intelligentes Management der Autobahn und das Monitoring der Verkehrsbedingungen in Echtzeit, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, frühzeitig vor Staus zu warnen und Unfälle sofort zu erkennen und zu bewältigen. Die holografische Straßenlösung kann in Sekundenschnelle auf Anfragen reagieren und eine auf 10 cm genaue Positionsbestimmung auf der digitalen Zwillingskarte liefern. Diese Lösung wurde auch entwickelt, um die Fahrsysteme von autonomen Fahrzeugen der Stufe 3 optimal zu unterstützen.

„ Die holografische Darstellung von Straßeninformationen löst viele Engpässe herkömmlicher Verkehrsmanagementansätze, wie etwa fehlende Echtzeitinformationen, unkontrolliertes Fahren und schlechte Reaktionsfähigkeit des Straßennetzes “, sagt Zhao Rui, CEO von Huaweis Niederlassung in der chinesischen Provinz Zhejiang. „ Durch ein verfeinertes und intelligentes Management der Straßenressourcen hat das Projekt sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Effizienz verbessert. In den ersten sechs Monaten nach Abschluss des Projekts gab es 20 % weniger Unfälle auf der Schnellstraße, und die Unfallerkennung und -reaktion wurden um 90 % beschleunigt. Jetzt können Unfälle auf der Schnellstraße innerhalb von Sekunden erkannt werden. “

