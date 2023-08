AVISO: Am 31. August startet der Samariterbund-Sozialmarkt mit neuem Konzept und Outfit

Das Geschäft in der Wiener Frömmlgasse setzt neue ökologische Maßstäbe. Das attraktive Ambiente soll Hemmschwelle und Stigmatisierung senken, im Sozialmarkt einzukaufen.

Wien (OTS) - Vor knapp 15 Jahren eröffnete der erste Sozialmarkt des Samariterbund Wiens. Nun wurde er von Grund auf renoviert und mit einem modernen Konzept ausgestattet. Die offizielle Wiederöffnung findet am 31. August ab 11 Uhr statt.



Das Geschäft in der Frömmlgasse setzt ökologische Maßstäbe: Die verwendete Gerätetechnik wurde energieoptimiert, und der Markt führt plastikfreie Mehrweg-Sackerl ein. Außerdem möchte der Samariterbund Kund:innen noch besser ansprechen, weil das attraktive Ambiente des Sozialmarktes ein entstigmatisiertes Einkaufsumfeld bietet. Dies könnte auch zusätzlichen, von Armut bedrohten Menschen die Hemmung nehmen, ein solches Sozialangebot zu nutzen. Denn hier können sie sich so vertraut wie in kommerziellen Supermärkten bewegen und trotzdem von den stark vergünstigten Preisen profitieren. Am Eröffnungstag macht zudem das Team des Samariterbund Suppentopf Station in der Frömmlgasse und bietet eine kostenlose warme Mahlzeit an.



Alle Medienvertreter:innen sind zu dieser Wiedereröffnung herzlich eingeladen. Für Foto- und Videomöglichkeiten ist gesorgt.



Zeit:

31. August 2023, 11 Uhr

Ort:

Sozialmarkt Frömmlgasse

Frömmlgasse 31, 1210 Wien









