Schmackhafte Kost auch bei Schluckbeschwerden

LR Teschl-Hofmeister: Gesundheit und Genuss in den Pflege- und Betreuungszentren

St. Pölten (OTS) - In den Pflege- und Betreuungszentren werden Gesundheit und Genuss bei der Ernährung großgeschrieben – auch bei der Spezialkost. Im PBZ Klosterneuburg kümmert sich Küchenleiter Thomas Hauk um das kulinarische Wohlergehen aller Bewohnerinnen und Bewohner und hat sich darauf spezialisiert, mit neuen Kreationen die Spezialkost besonders schmackhaft zu machen.

„Ernährung ist für Menschen aller Altersgruppen ein wichtiges Thema, so auch für ältere Personen mit Ernährungseinschränkungen. Deshalb ist es schön zu sehen, dass die Köchinnen und Köche in den Pflege-und Betreuungszentren mit viel Kreativität und Geschick auch bei der Spezialkost gesunde und schmackhafte Gerichte zubereiten. Dafür wollen wir ihnen herzlich Danke sagen“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei ihrem Besuch im PBZ Klosterneuburg.

Die NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren verfügen jeweils über eine hauseigene Großküche und Speisesäle, in welchen die Bewohnerinnen und Bewohner dreimal pro Tag mit frisch zubereiteten Mahlzeiten versorgt werden. Neben regulären Ernährungsformen stehen auch diverse Arten der Spezialkost auf dem Speiseplan. So kommen Bewohnerinnen und Bewohner trotz Ernährungseinschränkungen bei Erkrankungen wie Diabetes oder Schluckbeschwerden in den Genuss kulinarischer und schmackhafter Köstlichkeiten. Um alle diätischen Bedürfnisse abdecken zu können, machen viele Köchinnen und Köche eine Ausbildung zum geriatrisch geschulten Koch.

Im Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg ist Küchenleiter Thomas Hauk für den kulinarischen Genuss der Bewohnerinnen, Bewohner und Tagesgäste zuständig. Seit mehr als sechs Jahren führt er sein Team bereits durch den Küchenalltag im PBZ und verköstigt jeden Tag die Seniorinnen und Senioren mit liebevoll angerichteten Speisen, zubereitet aus regionalen und biologisch angebauten Zutaten.

Dabei sorgt er nicht nur mit der Standardkost für Zufriedenheit – auch bei den verschiedenen Arten der Spezialkost kommen die Seniorinnen und Senioren geschmacklich voll auf ihre Kosten. Vor allem auf Gerichte für Menschen mit Dysphagie – also Schluckbeschwerden – ist Hauk spezialisiert und zeigt, dass diese Kost nicht langweilig sein muss. „Für meine Rezepte musste ich viel mit verschiedensten Zutaten, Konsistenzen und Gewürzen experimentieren, bis ich das perfekte Ergebnis erzielt habe. Es war und ist mir ein großes Anliegen, weil die Ernährung bei Schluckbeschwerden eine sehr wichtige Rolle spielt und es freut mich, dass es bei den Bewohnerinnen und Bewohnern so gut ankommt“, betont Thomas Hauk. Mittlerweile hat Hauk mehrere eigene Gerichte kreiert und die Seniorinnen und Senioren sind froh, dass sie dank dieser auch mit Schluckbeschwerden nicht auf Genuss beim Essen verzichten müssen.

Weitere Informationen: Medienservice NÖ LGA, E-Mail medienservice @ noe-lga.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse