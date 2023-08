Zwei erfolgreiche Schwerpunktaktionen gegen Roadrunner und zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Gewerbebetriebe

Wien (OTS) - In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden zwei erfolgreiche Schwerpunktaktionen statt. Diese Aktionen richteten sich gegen die Roadrunner-Szene sowie auf die Sicherstellung ordnungsgemäßer Gewerbebetriebe.

Schwerpunktaktion Roadrunner

Die Aktion fand gemeinsam mit Beamten der Stadtpolizeikommanden Favoriten, Simmering und der Abteilung Fremdenpolizei sowie Bediensteten der Landesfahrzeugprüfstelle statt. In Wien Favoriten wurde ein Kontrollpunkt eingerichtet.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, unterstrich die Wichtigkeit solcher Schwerpunktaktionen: "Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen in unserer Stadt hat oberste Priorität. Die Schwerpunktaktion gegen die Roadrunner verdeutlicht unsere Entschlossenheit, rücksichtsloses Verhalten nicht zu tolerieren. Wir arbeiten eng mit der Polizei und anderen Dienststellen zusammen, um für mehr Verkehrssicherheit in unserer Stadt zu sorgen und das Bewusstsein für die Folgen solchen Fehlverhaltens zu schärfen."

Die Bilanz der Schwerpunktaktion:

206 Identitätsfeststellungen

Zwei Festnahmen

108 Alkovortest

Vier Führerscheinabnahmen

32 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz wegen schwerer Mängel an Fahrzeugen

Schwerpunktaktion Gewerbebetriebe und Diskotheken

Parallel dazu führte das Einsatzteam der Stadt Wien in Wien Leopoldstadt eine weitere umfangreiche Aktion durch. Ziel dieser Aktion war die Überprüfung der Einhaltung geltender Vorschriften, einschließlich Hygiene- und Sicherheitsstandards, Lärmbelästigung, Rauchverbot und weiteren Auflagen für Gastronomiebetriebe und Diskotheken. Zusätzlich wurden Kontrollen auf unbefugte Gewerbeausübung durchgeführt.

"Regelmäßige Einsätze in der Gastronomie-Szene sind entscheidend, um sowohl die Rechte der Arbeitnehmer*innen zu schützen als auch die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Nur so können wir die hohen Standards der Gastronomiebetriebe unserer Stadt aufrechterhalten", so Walter Hillerer.

Bilanz der Schwerpunktaktion:

Drei Anzeigen wegen Verstoß gegen die Gewerbeordnung

Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Rauchverbot

Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz

Mehrere Anzeigen wegen Verstoß gegen Bescheidauflagen

Eine Beschlagnahmung wegen unbefugter Gewerbeausübung

Zwei Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Sperrzeit und Einstellung des Gartenbetriebes in zwei Nachtklubs

Zwei Anzeigen wegen Verstoß gegen das Arbeits- und Sozialversicherungsgesetz

Schließung einer Betriebsanlage wegen unbefugter Gewerbeausübung

Verfahrensanordnung wegen Nichteinhaltung der Durchgangsbreite bei einem Hauptverkehrsweg

Eine Stilllegung der Musikanlage

Zusammenfassend äußerte sich Walter Hillerer zu den beiden Schwerpunktaktionen folgendermaßen: "Die vielfältige und anspruchsvolle Arbeit der Gruppe Sofortmaßnahmen spiegelt sich in unserer stetigen Bemühung wider, die Lebensqualität und Sicherheit unserer Stadt und ihrer Bewohner*innen zu fördern. Von der Verkehrssicherheit bis zur Gewährleistung ordnungsgemäßer Geschäftspraktiken setzen sich die Gruppe Sofortmaßnahmen dafür ein, ein verantwortungsbewusstes Umfeld zu schaffen.“

