Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

260 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 27. August 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker, ein Motorrad-Lenker und ein Leichtmotorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 26. August 2023, im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, bei dem der oben erwähnte Motorrad-Lenker getötet wurde. Der 56-jährige kam mit seinem Motorrad in einer Kurve zu Sturz und schlitterte mit seinem Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Pkw, wobei er von diesem überrollt wurde. Der Pkw-Lenker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, da sich unmittelbar am Fahrbahnrand eine Leitschiene befindet. Der Motorrad-Lenker verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückte einer der drei Verkehrsteilnehmer tödlich.





Zwei von drei getöteten Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und einer auf einer Landesstraße L ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, in der Steiermark und im Burgenland beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Vorrangverletzung, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Keiner der tödlichen Verkehrsunfälle war ein Alleinunfall und alle Verkehrstote waren österreichische Staatsangehörige.





Vom 1. Jänner bis 27. August 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 260 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 276 und 2021 223.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at