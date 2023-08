SOS Mitmensch: Warum wurde das Einbürgerungskapitel im Integrationsbericht geschrumpft?

Unzureichende Antwort durch Leiterin des Expert*innenrats

Wien (OTS) - SOS Mitmensch kritisiert das drastische Schrumpfen des Einbürgerungskapitels im aktuellen Integrationsbericht. Sämtliche Überlegungen und Forderungen hinsichtlich notwendiger Verbesserungen beim Zugang zur Staatsbürgerschaft, die im vergangenen Jahr noch Teil des Integrationsberichts waren, seien auf erstaunliche Weise verschwunden, berichtet die Menschenrechtsorganisation. Die Antwort der Leiterin des Expertenrats auf eine diesbezügliche Nachfrage bezeichnet SOS Mitmensch als „unzureichend und nicht überzeugend“.

„Es ist auffällig, dass gerade jene Forderungen zum besseren Zugang zur Staatsbürgerschaft aus dem Bericht verschwunden sind, die für die zuständige Ministerin Susanne Raab unangenehm sind. Es fällt uns schwer zu glauben, dass diese plötzlichen Leerstellen zufällig passiert sind“, kritisiert Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

In einem Schreiben an SOS Mitmensch begründet die Leiterin des Expert*innenrats, Univ. Prof. Katharina Pabel, das Schrumpfen des Einbürgerungskapitels mit einer „anderen Schwerpunktsetzung“. Doch SOS Mitmensch-Sprecher Pollak verweist darauf, dass das Einbürgerungsthema im Jahr davor im Integrationsbericht auch außerhalb der damaligen Schwerpunktthemen angesprochen worden sei. Darüber hinaus sei es unerklärlich, dass das Einbürgerungsthema innerhalb des diesjährigen Jugendschwerpunkts im Bericht mit keinem Wort erwähnt werde, obwohl der Expert*innenrat im Jahr davor noch ausdrücklich betont habe, dass der fehlende Zugang zur Staatsbürgerschaft gerade in Bezug auf hier geborene und hier aufgewachsene Personen ein wichtiges Thema sei, so Pollak.

„Es ist absurd, einen Schwerpunkt zur Integration von Jugendlichen zu machen, ohne den folgenreichen Ausschluss von immer mehr hier geborenen und hier aufgewachsenen Jugendlichen vom Zugang zur Staatsbürgerschaft zu thematisieren. Damit untergräbt der Expert*innenrat seinen eigenen letztjährigen Bericht“, verlangt Pollak von den Verantwortlichen Aufklärung über die Auslassungen im Integrationsbericht.

