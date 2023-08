Gödl: Polizei leistet exzellente Arbeit im Kampf gegen Schleppermafia

ÖVP-Migrationssprecher: Die Asylbremse wirkt - wir werden daher konsequent bleiben und keinen Zentimeter nachlassen!

Wien (OTS) - "Die Polizei leistet exzellente Arbeit im Kampf gegen die Schleppermafia. Und der heutige Aufgriff in Linz ist ein weiterer Beweis dafür. Denn zur wirksamen Bekämpfung illegaler Migration gehören auch verstärkte Kontrollen und Maßnahmen im Inneren. Ich möchte allen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, aber auch unserem Innenminister Gerhard Karner für die konsequente und gute Arbeit danken", so der Migrationssprecher der Volkspartei, Ernst Gödl, der abschließend betont: "Die Asylbremse zeigt Wirkung: In diesem Sommer haben wir einen Rückgang der Aufgriffe um 60 Prozent zu verzeichnen. Das sind sehr erfreuliche Nachrichten, die beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als Volkspartei bleiben wir dabei: Wir werden im Kampf gegen die organisierte Schlepperkriminalität keinen Zentimeter nachlassen!" (Schluss)

