Thomas Mayrandl ist neuer Kaufmännischer Direktor der Klinik Pirawarth

Bad Pirawarth/Wien Floridsdorf (OTS) - Thomas Mayrandl war über 16 Jahre lang in der VAMED-Gruppe tätig, hat dort verschiedene Gesundheitsbetriebe geführt und darüber hinaus nationale und internationale Gesundheitsprojekte geleitet. In seiner neuen Funktion möchte er unter anderem die Attraktivität der Klinik Pirawarth als Arbeitgeber stärken, die Möglichkeiten der Digitalisierung positiv nutzen und dabei auf den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens achten.

Die Rehabilitation in Österreich ist dieser Tage voller Herausforderungen: neue medizinische Leistungsprofile stationär und ambulant, Vorgaben zum nachhaltigen Wirtschaften, Digitalisierung und der allgegenwärtige Fachkräftebedarf. Um für all diese Themen innovative Lösungen zu finden, hat die Klinik Pirawarth Thomas Mayrandl an Bord geholt. Der 50-jährige Oberösterreicher mit Ausbildungen in Gastronomie, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und Health Care Management übernimmt ab 1. September die kaufmännische Leitung der Klinik Pirawarth mit Standorten in Niederösterreich (stationäre Rehabilitation) und Floridsdorf (Ambulanz).

Thomas Mayrandl bringt langjährige Berufserfahrung im Gesundheitswesen mit und war unter anderem Nachhaltigkeitskoordinator der weltweit tätigen VAMED Management und Service Gruppe. Dazu sagt er: „ Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und die Gesundheit und Zufriedenheit von Gästen und Beschäftigten werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmen werden. Ich freue mich darauf, dafür gemeinsam mit dem Team neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. “

Am Standort in Bad Pirawarth bildet Thomas Mayrandl nun die Kollegiale Führung gemeinsam mit Pflegedirektorin Dijana Burger und dem Ärztlichen Direktor Stefan Seidel. Auch für die Ambulanz in Wien hat er die Kaufmännische Leitung übernommen und führt den Betrieb gemeinsam mit Primaria Karin Vonbank.

Der geschäftsführende Gesellschafter Hans Günther Loher sagt: „ Damit ist es gelungen, die Führungsspitze der Klinik Pirawarth in allen Bereichen zu erneuern. So werden wir das Unternehmen gestärkt in die Zukunft führen. “

